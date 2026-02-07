一脈襄承·兩岸共琴 中國美術協會理事長李沃源題字

中國美術協會理事長李沃源為紀念孫中山先生誕辰160週年線上古琴音樂會題字「一脈襄承·兩岸共琴」。

▲中國美術協會理事長李沃源為紀念孫中山先生誕辰160週年線上古琴音樂會題字「一脈襄承·兩岸共琴」。

近日，為紀念偉大的民族英雄、愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅孫中山先生誕辰160週年，兩岸藝術界正積極籌備一場以「一脈襄承·兩岸共琴」為主題的高規格線上古琴音樂會。本次活動旨在以悠遠深邃的中華古琴藝術為紐帶，弘揚孫中山先生的精神遺產，促進兩岸文化藝術交流，加深同胞情感聯結。

據悉，本次音樂會獲得了海峽兩岸眾多的藝術界人士的積極響應與支持。中國美術協會第十五屆理事長李沃源特為此次盛會親筆題寫「一脈襄承·兩岸共琴」主題詞，不僅體現了其對活動主旨的深刻認同，也凝聚了台灣文化藝術界人士對共同傳承中華優秀傳統文化、增進兩岸人文交流的熱切期盼。李沃源表示，孫中山先生是兩岸同胞共同景仰的歷史偉人，其精神是連結兩岸的重要橋樑，希望通過古琴這一承載著中華千年文脈的樂器，奏響兩岸同胞心靈共鳴的和樂章。

古琴，作為中華民族最古老的彈撥樂器之一，位列「琴棋書畫」四藝之首，是中國傳統文化的重要符號，其清、和、淡、雅的音樂品格寄寓了文人風骨與哲學思想，是中華文明綿延不絕的生動見證。本次音樂會計劃彙集兩岸頂尖古琴名家，精選經典曲目，並嘗試創新演繹，通過現代線上傳播技術，為全球觀眾呈現一場跨越地理界限的藝術盛宴，展現中華傳統音樂在當代的活力與魅力。

目前，音樂會的籌備工作正在積極推動中。