脊傷癱瘓就醫困難 醫護往診到府關懷

台中慈濟醫院院長簡守信，帶領團隊，歷經一個多小時山路車程，從台中潭子前往南投魚池，進行居家往診關懷。58歲的吳先生，8年多前因自行車意外導致頸椎受傷、全身癱瘓，長期臥床出現褥瘡，生活起居全由太太照顧。考量山區往返醫院路途遙遠、就醫不易，簡院長特別到府看診，減輕病家負擔，把醫療送進家中。

「阿彌陀佛 你們好。」

一個多小時車程，台中慈濟醫院院長簡守信，帶領同仁從潭子到南投魚池，往診關懷。「比我第一次看的時候，算是進步很多了。」

廣告 廣告

58歲的吳先生，原本是飯店主管，8年多前騎自行車意外，摔傷頸椎，全身癱瘓，都是太太在照料，因為長期臥床，導致褥瘡。「繼續這樣換(藥)的話，(傷口)它會慢慢再縮小。」

吳太太日前帶著先生下山，到台中慈濟醫院，讓簡院長看診。院長體恤他們路途遙遠，決定親自往診。台中慈濟醫院院長 簡守信：「這一趟路來 就是更能了解，他們要去一趟醫院 真的是非常辛苦，用這樣的一個方式 讓他們減少負擔。」

簡院長細心為吳先生換藥，同時教導吳太太，如何換藥更妥適。家屬 吳太太：「院長他實地到家裡，這樣子教過我之後，我覺得很簡單，心裡壓力也放心不少。」

患者 吳先生：「很少院長自己出來的，對我們的熱情跟那種關懷，真的是讓我們很感動。」

台中慈濟醫院院長 簡守信：「這樣長的歲月，他還保有著那一分，正面的心的時候，我們更要讓他把這一分影響力，是不是可以更加擴大。」

醫療走出診間，用專業與關懷，減輕就醫負擔，也為患者及家屬，注入力量。

更多 大愛新聞 報導：

0127歷史今天 美國洛杉磯野火賑災

風月同天│ 分開是為了擁抱世界

