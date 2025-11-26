脊慢跑強化核心肌群！抬手跑步矯正脊椎側彎 3招椅子運動增強背肌

隨著人口老化與久坐的生活方式，脊椎退化問題日益嚴重。台大癌醫疼痛專科醫師梁恆彰指出，透過適當的訓練，不論是否動過手術，大多數人的脊椎問題都能獲得改善，甚至完全康復。他分享脊慢跑和改善脊椎歪斜的正確跑姿，物理治療師葉懿昕也建議民眾可以在家中進行簡單的椅子運動，強化背肌。

脊慢跑有助矯正脊椎側彎

梁恆彰醫師表示，對於脊椎側彎的病人，通常會建議練習較痛那側的手臂舉起，下巴抬起來散步或慢跑。「因為我們手一抬，就會啟動大腦有關核心肌群的控制。」梁恆彰解釋，脊椎的直立與否，與核心肌群的力量密切相關。透過手臂的舉起，可以啟動這些肌群，改善脊椎側彎問題。

廣告 廣告

看更多：她脊椎退化側彎痛到走不動！AI導航助攻顯微手術 骨質疏鬆也能做

正確的跑步姿勢很重要

除了脊慢跑，梁恆彰也提到幾個跑步時的正確姿勢要領。首先是下巴抬起，可以啟動頸椎的核心肌肉，改善頭痛和肩頸問題；其次是用肩膀帶動手臂，而非僅僅擺動手臂；最後是腳步稍微外八字。梁恆彰醫師舉例，曾有一位熱愛馬拉松的金控董事長，因為脊椎律動不平衡，跑步時常感到胸痛、背痛、腹痛和腳痛。在接受脊慢跑訓練後，這些問題都得到了改善。

看更多：不是坐骨神經痛！薦髂關節炎常被誤認 醫揭「1特徵」沒治好下背痛不斷

簡單的椅子運動也有幫助

除了脊慢跑，物理治療師葉懿昕也建議民眾可以在家中進行簡單的椅子運動。首先是坐姿原地旋轉，透過慢速轉動脊椎，感受每一節脊椎像擰毛巾般的轉動；接著是坐姿交替仰臥起坐，右手碰左膝、左手碰右膝，藉由中軸旋轉加前彎的動作，刺激脊椎兩側的肌肉；最後是抗旋轉的椅子慢跑，雙手置於身側，雙腳交替慢跑，維持脊椎穩定，鍛鍊整個背部肌肉。

預防脊椎退化的方法不難

葉懿昕強調，這些預防脊椎退化的方法並不難，只要持之以恆地練習，就能收到成效。她也提醒，運動時要注意動作要慢、要穩，避免像蛇般扭動或同手同腳，以免加重脊椎不穩定的問題。

看更多：更換房間擺設可預防慢性痛！避免痠痛從「心窩」開始活動最有效率

◎ 諮詢專家／梁恆彰醫師．葉懿昕物理治療師

更多健康2.0報導

腎臟有水泡，會變癌症嗎？院長警告：泌尿系統「最致命殺手」，等到血尿就晚了！

強化心臟不用激烈運動！每天3動作 護心血管、促循環、防失智

告別腰痠背痛、擺脫烏龜脖！每天10分鐘「5招核心運動」 練出強韌腹肌



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章