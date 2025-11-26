脊椎剛開刀！國二女坐一般位遭「長輩逼讓座」 媽心疼：難道要穿泳衣

記者柯美儀／台北報導

一名脊椎剛開刀、背著沉重書包的女學生被逼讓座。（示意圖／資料照）

逼讓座事件層出不窮，一名13歲女學生24日傍晚在捷運上，因脊椎剛開刀不久、背上有長達30公分的傷口，背著8至9公斤書包，仍被一名婦人要求讓座給帶孩子的高大男子，車廂內乘客觀看下，她只好忍痛站起來。讓媽媽心疼直呼「難道要穿泳衣出門嗎？」

該名學生的媽媽在臉書社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」發文表示，24日傍晚6點多左右，女兒被一名婦人要求讓座給一位身形高大、帶著孩子的爸爸，當時車廂乘客都在看，女兒只好讓出座位。她心疼地說，女兒脊椎剛開完刀幾個月，背上有一條30幾公分的刀痕，放學書包也有8至9公斤，「您今天的愛心，其實是傷害另外一位需要的人」。

媽媽提到，當時孩子坐的只是「一般座位」，並非優先席，家中也有教導孩子要讓座給比自己更需要的人，「但是⋯目前我們也需要啊！是以後要穿泳衣出門嗎？有時候真的不能只看表面的。」

該社團小編也表示，媽媽提供了孩子背部傷口的照片，確認傷勢嚴重，「很長的一道傷口，所言不假」，讓人看了十分心疼。小編也提到，想到一名13歲學生坐在一般座位上，仍需忍痛站起來讓座，即使是男孩可能也難以承受這份痛楚。

貼文曝光，引發熱議，網友紛紛表示「讓座是美德但不是義務，開口要別人讓座就是情勒」、「很多人都把自己看成聖人，事實上差很多」、「叫人讓位的真的很無言，會讓坐的就是會讓，不讓也算剛好而已，在那情勒什麼」、「要教小孩勇敢無視那些人，我也是背部開了近20公分，那種痛不是別人可以感受到的」、「為何要求一般座位的人要讓座，不讓是本分吧！怎麼會有這樣子的人」、「很多年輕人甚至像這位妹妹都是有隱性需求的，真的不要情勒」。

