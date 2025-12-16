【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】隨著人口老化與久坐生活型態普及，脊椎退化與椎管狹窄症狀有逐漸年輕化的趨勢，許多民眾年僅20、30 歲便開始出現痠痛、麻木或下肢無力等問題。為恭紀念醫院院長暨神經外科醫師李文源表示，人體脊椎由頸椎、胸椎、腰椎與薦椎構成，因人類直立行走，脊椎長期承受壓力，容易形成椎間盤彈性下降、小面關節退化或骨刺增生而造成神經壓迫。

脊椎退化年輕化，害痠痛、麻木或下肢無力！精準診斷搭配PRP助改善症狀

李文源院長進一步指出，脊椎退化的主因包括曾經外傷、體重過重、身高較高、基因遺傳與自然老化，不分年齡層都可能受到影響。一旦出現疼痛、麻木、無力等症狀，第一步即是透過X光與核磁共振（MRI）檢查，準確判斷病灶位置與嚴重度，才可能制定有效的治療策略。近年脊椎治療技術快速發展，從傳統大傷口固定術，發展到微創手術、內視鏡手術(約2公分傷口)、單孔內視鏡(約0.3公分傷口)，甚至使用再生醫學注射生長因子減少手術需求。

李文源院長強調，這些治療技術的優點是傷口小、減少組織破壞並縮短復原期，讓病人能更快速恢復日常生活。不過，治療成功的關鍵不只在技術，更在於「診斷是否正確」、「治療方式是否合適」、「醫師是否具備經驗」以及「術後是否確實復健」，四者缺一不可，例如，有些病人腳痛以為是膝蓋退化，但實際上源自脊椎壓迫，若未精準診斷即接受膝蓋手術，症狀自然無法改善。

另外，介於保守治療與手術之間，病人也可選擇PRP血小板再生因子注射療法。李院長表示，PRP技術在超音波引導下，可將生長因子精準注入椎間盤或小面關節，目前已累積臨床案例超過2,000例，約八成病人有顯著改善，相關成果亦獲國際期刊肯定。對於仍在思考不想立即接受手術或不適合手術的病人，PRP是另一種治療的選擇。

脊椎退化並非老年族群專屬疾病，現代人久坐、姿勢不良、運動量不足，使脊椎退化年齡持續下降。若出現長期痠痛、麻木、步態不穩或肌力下降，建議及早就醫。

李文源院長提醒，脊椎退化並非老年族群專屬疾病，現代人久坐、姿勢不良、運動量不足，使脊椎退化年齡持續下降。若出現長期痠痛、麻木、步態不穩或肌力下降，建議及早就醫，由專業醫療團隊協助評估，以免神經壓迫持續惡化，延誤病情。

