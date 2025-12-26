「脊椎鄰近節病變」走不到100公尺！聯新國際醫院1招讓她回歸日常生活

聯新國際醫院骨科主治醫師何京澤。圖：聯新國際醫院提供

「鄰近節病變？病名怎麼跟明星這麼像？還要再開一次！是當初手術沒開好嗎？」這是聯新國際醫院骨科主治醫師何京澤在診間中，經常面對患者關於脊椎鄰近節病變的困惑與震驚。對於多年前已成功接受脊椎融合手術，卻再度飽受腰痛腳麻跛行之苦的病人而言，「再次手術」的恐懼往往超越疼痛本身。何京澤解釋，該患者的脊椎鄰近節病變並非前次手術失敗，而是脊椎融合手術後的長期後遺症。當脊椎的活動節段因手術融合固定後，原先分擔的活動壓力會轉移至相鄰節段，導致「固定與未固定交界處」承受過度應力，約5至10年後可能出現骨刺增生、黃韌帶肥厚，甚至椎間盤突出或滑脫，造成神經再次受壓。術後十年發生率可高至36%，可視為一種生理必然的長期演變。

廣告 廣告

圖左為受到增生肥厚黃韌帶全覆蓋的神經，圖右為經單孔脊椎內視鏡減壓手術移除病變組織後，獲得充分空間的神經。圖：聯新國際醫院提供

何京澤提到，一位年約60歲的女性患者，15年前因腰椎椎間盤突出接受第四、五腰椎與第一薦椎融合手術，術後長期穩定，近來卻出現嚴重臀腿麻痛，行走不到100公尺就必須坐下休息的典型「神經性間歇性跛行」症狀。透過X光與磁振造影檢查，發現相鄰節段已出現黃韌帶肥厚、骨刺增生壓迫神經，確認為脊椎鄰近節病變。

聯新國際醫院骨科主治醫師何京澤提醒，無論接受何種手術，術後的保養才是遠離二次手術的關鍵。圖：聯新國際醫院提供

評估患者脊椎排列穩定、無滑脫或結構斷裂，經充分溝通後，何京澤採行「單孔脊椎內視鏡減壓手術」。手術過程不需切斷肌肉，僅0.8公分傷口，經椎板間天然孔洞置入內視鏡，精準移除壓迫神經的組織，保留約90%椎間盤與活動度，無需再次融合或打釘。手術全程無需輸血，也不必放置尿管，術後症狀立即改善，隔天出院，迅速回歸日常生活。針對脊椎鄰近節病變的治療策略，何京澤表示，初期建議三個月保守治療，包括姿勢調整、生活型態改善及復健，如電療、熱敷。若症狀持續惡化，出現明顯神經症狀如劇痛、麻木或跛行時，有三種手術方案選擇。

鄰近節病變有三種手術方案選擇。圖：聯新國際醫院提供

何京澤強調，無論接受何種手術，術後的保養才是遠離二次手術的關鍵。除了終身避免彎腰搬重等不良姿勢外，每日的核心肌力鍛鍊更至關重要。他推薦以下三種鍛鍊核心的方式，只要每日持續運動，即可預防和緩解下背不適，強化核心肌力，穩定骨盆與脊椎。首先是「死蟲式」，可活化深層核心適合入門與久坐族，每天20下；第二招「棒式」，可全面鍛鍊核心，一次撐約20秒，中間休息30秒，做3-4次；最後是「臀橋」，可強化臀腿、穩定骨盆，每天20下。

根據臨床觀察，BMI超過24體重過重、術後長期姿勢不良、骨質疏鬆，以及心臟病、糖尿病及高血壓等內科疾病患者，皆屬於鄰近節病變的高風險族群。何京澤示警，融合手術一旦刮除椎間盤置入椎間融合器，就是一條無法回頭的路，醫界最新共識為，除非必要，絕不輕易建議患者進行脊椎融合手術。民眾在術前務必審慎評估、多方諮詢並尋求第二意見；術後更應將脊椎保養視為終身課題，才能盡可能延後病變發生，避免短短三、五年內再次走上手術台。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

新生醫專競技啦啦隊奪全國賽「指定流程」冠軍 訓練過程曾面臨這些挑戰

大園男遭威脅支付違約金 警方曝真相守住1萬5