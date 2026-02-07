脊椎開完刀卻「腳發麻」？醫揭4大原因 這1種真的很難再恢復
說到脊椎手術後的腳麻問題，這可是許多患者最擔心的狀況。明明手術成功了，為什麼腳還是麻麻的？陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師分享4個可能的原因，讓你徹底了解這個現象。
1、神經恢復需要時間：耐心是關鍵
神經修復不是一夕之間的事。這是最常見也最容易被誤解的原因。很多人以為手術完神經就該立刻恢復，神經修復的速度大約是每天1公釐，如果神經受損範圍較大，可能需要數週到數個月才能完全恢復。這段期間出現麻、刺痛、無力感都是正常的修復過程。
2、術後疤痕組織形成：沾黏影響神經
疤痕組織可能成為新的壓迫源。 手術後身體會自然形成疤痕組織來修復傷口，但有時這些組織會在神經周圍增生，造成「術後沾黏」。這種情況通常在術後3-6個月內最明顯，適度的復健運動和物理治療能幫助減少沾黏，促進神經活動空間。如果症狀持續惡化，一定要回診讓醫師評估。
3、鄰近節段退化加速：連鎖效應要警覺
手術部位上下節可能承受更大壓力。 這是許多人沒想到的問題。當某一節脊椎經過手術固定後，它的活動度降低，相鄰的脊椎節段就得承擔更多活動和負重，長期下來，這些鄰近節段可能加速退化，產生新的神經壓迫。建議術後要特別注重核心肌群訓練、維持良好姿勢，並定期回診追蹤，才能及早發現問題。
4、原本神經損傷難回到從前：正視現實很重要
有些神經傷害可能無法完全復原。如果術前神經已經受壓迫很長一段時間，或者壓迫程度嚴重，神經細胞可能已經產生永久性損傷這種情況下，手術的目的是「止損」而非「完全恢復」。雖然腳麻可能無法百分之百消失，但透過復健、藥物輔助和生活調整，還是能大幅改善生活品質。
什麼時候該回診？
如果出現以下狀況，請立即聯繫醫師：腳麻症狀突然加重、出現肌肉無力或萎縮、大小便功能異常、傷口紅腫發熱。這些可能是需要立即處理的警訊。謝炳賢強調，脊椎手術後的恢復是一場馬拉松，不是短跑，每個人的恢復速度不同，不要拿自己和別人比較。遵循醫師和物理治療師的指示，按時復健、保持正面心態，給身體足夠的時間修復。記得，術後的自我照護和復健跟手術本身一樣重要。有任何疑慮都要主動跟醫療團隊溝通，他們是你最強大的後盾。
（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）
延伸閱讀：
·脊椎手術「癱瘓機率」曝！醫：比中樂透還低 真正危險是這1事
·一回家就這樣坐？醫警告「這4種坐姿」正默默毀脊椎 幾乎人人都中
其他人也在看
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
狄志為赴日旅遊突發高燒癱軟！靠一平台獲救 醫揭出國「保命藥物清單」
資深媒體人狄志為日前赴日旅遊卻突發疾病，嚴重高燒、全身癱軟，所幸透過海外緊急就醫，症狀緩解。他在臉書上分享自己海外就醫經驗，奉勸出國前最好備妥常用藥物。醫師提醒，海外就醫沒有台灣方便，出國前要注意當地
鼻竇炎奪命 高中生「感染至顱內」蓄膿急開腦搶救身亡
【緯來新聞網】一名高中男學生因發燒、全身不適持續5天未改善，被家人送往急診後，發現為嚴重鼻竇炎感染擴
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
高中生鼻竇炎「蓄膿感染大腦」 緊急開顱仍搶救無效！
一名高中男生發燒5天，但精神狀況非常差，醫師察覺有異緊急進一步檢查，發現竟是鼻竇炎感染大腦，雖然緊急進行開顱手術，但為時已晚最終不治。醫師提醒，兒少發燒最關鍵的警訊並非「有沒有退燒」，而是「退燒後精神有沒有恢復」。家長若發現孩子發燒已2、3天，服用退燒藥後雖有退燒，卻仍精神萎靡、反應遲鈍，應快到大醫院檢查。
陳宗彥聚餐後腦溢血！醫曝「高鈉配酒精」害血壓飆升
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。據了解，陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀送往台北馬偕醫院，4日下午開刀，目前在加護病房觀察。
2026「皮蛇/帶狀皰疹疫苗」全台13縣市補助懶人包：副作用、種類比較、誰該打
不少人一聽到「皮蛇（帶狀皰疹）」，腦中浮現的不是紅疹，而是痛到睡不著、連衣服摩擦都受不了的經驗。常有患者形容：「那不是普通的痛，是一路痛進神經裡。」帶狀皰疹不只出現皮膚問題，更可能留下長期神經痛後遺症。隨著年齡增加、免疫力下降，發作風險也會跟著升高。這幾年「皮蛇疫苗」逐漸成為熱門預防選項，但也讓許多......詳全文
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染
農曆新年將至，許多男性忙完大掃除後，也想順便幫下半身「除草」。泌尿科醫師陳鈺昕提到，近日診間出現一連串除毛災情，不少男性除完毛後，皮膚紅腫如「紅豆冰」，甚至引發連鎖感染。對此分享3個除毛後常見的感染病症，私密處一旦出現紅、腫、痛、搔癢、膿包等症狀，不要自行擦藥或服藥處理，建議儘速就醫。
陳宗彥驚傳二度「腦溢血」住加護病房 醫：出血性中風致死率高、預後差異大
前行政院發言人、防疫五月天成員之一陳宗彥近日驚傳再度發生「腦溢血」，目前已緊急住
害怕失智可以做什麼？中醫建議吃這4種食物 早上起床做一動作
中年人最害怕的疾病，除了癌症之外，最擔心會不會成為失智症候選人。健康主播鄭凱云邀請中醫師林舜穀在《如果云知道》節目中，分享透過飲食和穴道保健，預防失智症找上門的2大祕訣。 中醫師林舜穀指出，預防
很多人無糖茶都喝錯！營養師警告「胃弱少碰這1種」 去油解膩其實要喝它
茶，不僅是台灣人生活中的一部分，更被譽為「國飲」。你知道嗎？不同的茶葉「製作工藝」與「發酵程度」，使得它們在口感、香氣截然不同，甚至是對人體的健康效益上，都有著不一樣的表現。 綠茶 vs. 紅茶的營養價值 林俐岑營養師的小天地指出，茶葉「發酵」的這個「魔法」步驟，讓綠茶與紅茶的核心營養成分有了顯著差異。 ▲綠茶：抗氧化之王（代謝與美顏的首選）．核心成分：兒茶素 (EGCG)綠茶因為未經發酵，保留了大量的「兒茶素」（Catechins），其中以 EGCG 的活性最強。這是一種超強的抗氧化劑，其抗氧化能力甚至是維生素E的多倍，能有效幫助清除體內自由基，對抗細胞氧化壓力。 ．主要功效：1、促進新陳代謝：研究顯示，兒茶素能幫助提升新陳代謝率，促進脂肪燃燒。對於正在進行體重管理、想要增肌減脂的族群，運動前喝一杯無糖綠茶，能達到事半功倍的效果。2、提神醒腦：綠茶含有適量的咖啡因與維生素 C，能刺激中樞神經，幫助大腦保持清醒與專注，非常適合上班族午後提神。3、美膚抗老：由於優異的抗氧化能力，常喝綠茶有助於減少紫外線對皮膚的傷害，維持皮膚健康與透亮。．飲用建議：中醫觀點認為綠茶性質較「寒」。建議在白天
陳宗彥最新病況曝光！傳腦溢血今二次開刀 手術已完成
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥日前傳出腦溢血緊急送醫，在台北馬偕醫院治療，4日緊急進行第一次手術治療，今（6）日再度進行第二次手術，歷時近三小時完成，術後已轉回外科加護病房持續密切觀察。
三酸甘油酯太高怎麼辦？外國營養師推薦20種食物降三酸甘油酯
三酸甘油酯是什麼呢？其實它是一種為了保護人體才會存在的血酯，不過過量就很容易引起心血管疾病，到底應該吃什麼才能降低過量的三酸甘油酯？以下將會介紹外國營養師推薦的20種食品。 三酸甘油酯是什麼？
高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿感染大腦 開顱搶救仍病逝
台北一名高中生從未有過重大病史，日前只是輕微發燒，後來開始頭痛，拖了5天之後全身無力，被家人帶到醫院急診，醫生仔細檢查後，發現高中生是鼻竇炎造成蓄膿，量大到擠到大腦進而感染，連腦部中線都被大量的膿給擠歪了！醫師團隊緊急為高中生進行開顱手術搶救，但最後仍迎來不幸的結局，沒能救回高中生的性命。
外食「戒澱粉」仍不瘦？營養師曝6大熱量地雷
生活中心／林依蓉報導許多民眾因工作忙碌，三餐幾乎都外食解決。然而，不少外食族明明已刻意控制碳水與蛋白質，體重卻依舊卡關。對此，營養師彭逸珊近日在臉書發文提醒，減重關鍵往往不在於飯與麵的份量，而是藏在餐點中容易被忽略的「隱形熱量」。她特別整理出外食族最常踩到的6大飲食地雷及飲食平衡建議，教民眾如何精準避雷、找回輕盈體態。
牙齒在搖先別慌！醫教你判斷「還有沒有救」 錯過這時機可能真的得拔
突然發現牙齒在晃動，不少人可能開始擔心牙齒是不是要被拔掉了，如果再加上疼痛、長膿包更是讓人痛不欲生！牙科翁榜醫師分享，他在牙周科門診也常收到患者詢問「牙齒會搖，還有救嗎？」他說明，牙齒搖動並不等於一定要拔掉，是否能保留，考量關鍵在「搖動程度」以及「有無及早接受治療」。若能在輕微搖動時就介入，經評估和治療，牙齒恢復穩定的機會也相對較高；但牙齒已明顯搖動，還伴隨牙齦紅腫、化膿或疼痛等，則較嚴重，這時比起勉強保留，可能也應將拔牙納入選項。 牙齒搖動用手指輕推判斷 程度不同治療策略也不同 翁榜醫師解釋，牙齒搖動可依嚴重程度分為三個級別，民眾若面對類似情況，可以用乾淨的手指感受搖動程度、先自我判斷，並積極尋求治療： 第一級：輕微搖動（搖動幅度0.5至1mm）用手指輕按時可以感受到些微晃動，但肉眼相對不易察覺，可能只有刷牙出血等輕微症狀。「這就像房子的地基剛開始鬆動，需要及時補強。」翁榜醫師表示，這階段是黃金治療期，經醫師評估、接受完整的牙周基礎治療，包括深層牙結石清除、改善口腔清潔習慣，再配合定期追蹤，臨床觀察顯示多數可恢復穩定。第二級：中度搖動（搖動幅度小於1mm，僅橫向）用手指輕推已能清楚看