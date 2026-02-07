脊椎開完刀卻「腳發麻」？醫揭4大原因 這1種真的很難再恢復

說到脊椎手術後的腳麻問題，這可是許多患者最擔心的狀況。明明手術成功了，為什麼腳還是麻麻的？陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師分享4個可能的原因，讓你徹底了解這個現象。

1、神經恢復需要時間：耐心是關鍵

神經修復不是一夕之間的事。這是最常見也最容易被誤解的原因。很多人以為手術完神經就該立刻恢復，神經修復的速度大約是每天1公釐，如果神經受損範圍較大，可能需要數週到數個月才能完全恢復。這段期間出現麻、刺痛、無力感都是正常的修復過程。

2、術後疤痕組織形成：沾黏影響神經

疤痕組織可能成為新的壓迫源。 手術後身體會自然形成疤痕組織來修復傷口，但有時這些組織會在神經周圍增生，造成「術後沾黏」。這種情況通常在術後3-6個月內最明顯，適度的復健運動和物理治療能幫助減少沾黏，促進神經活動空間。如果症狀持續惡化，一定要回診讓醫師評估。

3、鄰近節段退化加速：連鎖效應要警覺

手術部位上下節可能承受更大壓力。 這是許多人沒想到的問題。當某一節脊椎經過手術固定後，它的活動度降低，相鄰的脊椎節段就得承擔更多活動和負重，長期下來，這些鄰近節段可能加速退化，產生新的神經壓迫。建議術後要特別注重核心肌群訓練、維持良好姿勢，並定期回診追蹤，才能及早發現問題。

4、原本神經損傷難回到從前：正視現實很重要

有些神經傷害可能無法完全復原。如果術前神經已經受壓迫很長一段時間，或者壓迫程度嚴重，神經細胞可能已經產生永久性損傷這種情況下，手術的目的是「止損」而非「完全恢復」。雖然腳麻可能無法百分之百消失，但透過復健、藥物輔助和生活調整，還是能大幅改善生活品質。

什麼時候該回診？

如果出現以下狀況，請立即聯繫醫師：腳麻症狀突然加重、出現肌肉無力或萎縮、大小便功能異常、傷口紅腫發熱。這些可能是需要立即處理的警訊。謝炳賢強調，脊椎手術後的恢復是一場馬拉松，不是短跑，每個人的恢復速度不同，不要拿自己和別人比較。遵循醫師和物理治療師的指示，按時復健、保持正面心態，給身體足夠的時間修復。記得，術後的自我照護和復健跟手術本身一樣重要。有任何疑慮都要主動跟醫療團隊溝通，他們是你最強大的後盾。

