



社團法人彰化縣脊髓損傷重建協會於1日上午在會館「脊新家園－脊髓損傷者多功能活動中心」舉辦「第十七屆第二次會員大會」，結合醫療講座、義診服務、輔具檢修與春聯揮毫等多元內容，吸引眾多會員與家屬踴躍參與，現場氣氛溫馨熱絡。

活動中邀請到台中慈濟醫院傷造口護理師張華茹進行「傷口怎麼都不會好？」醫療講座，說明發生「壓瘡傷口」時，要如何尋求醫療協助，居家中的壓瘡護理該如何處理！講座內容將使會員與家屬能夠更瞭解，如何處理脊髓損傷者的壓瘡，以期待能減少傷口之問題的發生。

廣告 廣告

脊髓損傷重建協會舉辦會員大會 結合醫療講座、義診、義剪、輔具檢修與春聯揮毫

會館中除了安排專題講座外，也邀請到「台中慈濟醫院」進行義診服務，現場有中醫部、泌尿科及神經外科等醫護人員，讓會員們可以針對自身問題進行醫療護理咨詢；並安排了「廖志忠老師義剪團隊」技巧高超的造型師進行髮型義剪服務。

館外也邀請到「彰化縣輔具資源中心、大友行動輔具、美利馳(股)公司、雃博(股)公司、Turtle Gym 銀髮健身房、康揚(股)公司、允恩生活有限公司」等廠商為會員們檢修輔具並展示新式輔具；農曆新年將近，為期許全體會員及貴賓能「金馬迎春、福馬臨門」，特別邀請到「湖埔社區大學」多位君承書畫協會的大師，為會員們現場書寫春聯。

會員大會亦是凝聚向心力的重要時刻，彰化縣脊髓損傷重建協會特別表揚優秀志工與會員，感謝其長期投入與無私奉獻，期盼透過典範力量，帶動更多會員共同為協會發展努力。

此外，現場頒發多項獎助學金，包括由「彰脊之母」楊淑卿主委提供的賀山興業獎助學金、第六屆團長陳志池捐助的麥仕佳食品公司獎助學金，以及顧問團獎助學金，嘉勉成績優秀的會員及其子女，鼓勵持續向學、追求卓越。

彰化縣脊髓損傷重建協會感謝彰化縣長王惠美、社會處長王蘭心及縣府各局處團隊長期支持身障福利政策，積極推動身障就業、體育運動及多元展能措施，讓脊髓損傷者擁有更多參與社會與自我實現的機會。同時也感謝各界貴賓、善心企業及慈善團體的熱情參與與捐助，讓會員大會圓滿成功，也期盼持續凝聚社會力量，讓公益關懷在彰化深耕延續。

更多新聞推薦

● 黃國昌新北競總開幕 柯文哲站台喊「新北需要他」