脊髓電刺激術 癱瘓患者光速重生

2025台灣醫療科技展，花蓮慈濟醫院展現中西醫精準合療成果， 一位花蓮慈濟大學護理系學生曾洺哲，去年畢業前夕遭逢重大車禍，原本是癱瘓的脊髓損傷患者，但透過花慈醫療團隊，從清骨頭碎片，固定，再以幹細胞療法，電刺激術，以及復健和針灸，讓他彷彿重生，從輪椅上站起來，甚至可以打拳擊和投籃，會場上，贏得熱烈掌聲。

輪椅站起來「大家掌聲。」

起身，放開拐杖，再來一段拳擊跟投籃Ns他是花蓮慈濟大學護理系學生曾洺哲，去年畢業前夕出車禍，重度脊髓損傷，沒想過能再站起來，如今脫胎換骨脊髓損傷患者 曾洺哲：「我可能神經沒有全斷，甚至還有一些治療的機會，所以比起講奇蹟，我可能覺得我稍微幸運一點。」

在台灣醫療科技展上，現身說法，見證中西醫精準合療花蓮慈濟醫院神經外科部部主任 蔡昇宗：「那我們用的是一個叫，脊髓電刺激的方式，利用一個精準調控，讓大腦就是重新，可以控制手或者腳。」

花蓮慈濟醫院副院長 何宗融：「我們中醫最近做了研究，它可以去改變你的基因，改變你的再生，讓你的神經整個修復得更好。」

花蓮慈院醫療團隊在黃金治療期從清除骨頭碎片，以及固定後，緊接著強化已斷裂的神經，再透過幹細胞療法，復健和針灸並行，最後施以脊髓電刺激助攻，讓他彷彿重生了脊髓損傷患者 曾洺哲：「良好的醫療團隊可以帶著我，在康復這段路 可以讓我，就是一步步慢慢來，甚至有看到成果 看到成效。」

花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「這樣子的發展 因為我們就是，有因緣 他們就會來找我們，我們這個團隊，就會去幫他找藥，真的 有病就有藥醫。」

中西醫精準合療，花蓮慈院從2024年元月出發，近兩年的時間，為罕病和重症患者，打開生命的一扇窗，期待相輔相成，為病苦找到解方。

