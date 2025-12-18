脖子上有棟房! 全台最粗金項鍊重達3kg 市值逾1300萬

南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導

號稱全台最粗的金項鍊，到底有多重？高雄一間銀樓，有客人打造一條80兩的金項鍊，換算重量達3公斤，市價超過1300萬，等同把一棟房子掛在脖子上，吸睛程度破表，這回在過年前，客人把金項鍊帶回銀樓做保養，畫面在網路爆紅。





號稱全台最粗金項鍊，重達80兩，鍊子超過4公分寬。（圖／翻攝畫面）









看看這金光閃閃的畫面，號稱全台最粗金項鍊，重達80兩，鍊子超過4公分寬，市價1300萬，恐怕不是金項鍊，根本是金鐵鍊等級。銀樓業者拿著噴槍，火烤清洗項鍊，光澤再加倍，項鍊的主人過年前，把它帶到銀樓，請業者幫忙清洗。

銀樓業者江先生：「這次清潔的時候，我只是隨手想說幫他做個紀錄，就在網路上爆紅。」客人一年前到銀樓打造金項鍊，當初1錢1萬元，現在漲到1錢1萬6700元，淨賺超過500萬，實在讓人羨慕，但有網友笑說，脖子不會痠嗎，戴久可能會駝背了，這是金礦了吧，這也讓大家好奇，這條金項鍊到底是誰的。





金項鍊的主人是屏東知名生煎包老闆，興趣就是買黃金。（圖／翻攝畫面）









開著超氣跑車，屏東這名生煎包老闆，就是金項鍊的主人，興趣除了改車，就是買黃金，不諱言是為了耍帥，不過老闆也幽默的說，80兩黃金的重量，不是一般人能夠承受。

金項鍊主人張老闆解釋：「吃東西會想吐那東西戴不久，因為腦神經、腦幹會受不了，一般人戴的話昏倒的都有，我差不多戴一小時吧。」

把一棟房子戴在脖子上，展現驚人財力，但不怕被搶嗎？金項鍊主人張老闆說：「那拉不斷啦，除非一拳把我打死啦，我在練舉重，我在練健力的，你要先把我打倒吧。」

即便現在金價大漲，老闆沒打算賣，繼續讓這重量級配件，考驗脖子的頸力。

