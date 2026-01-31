脖子上長「小肉芽」千萬別亂摳！6旬翁亂擦藥膏慘變「化學灼傷」
照鏡子時，你是否曾發現脖子或腋下長了幾顆像吊鐘狀小腫塊的「小肉芽」？很多人以為不礙事，手癢就想摳掉，或買藥膏來塗。但千萬要小心！一名62歲的阿伯就是因為亂擦藥，結果皮膚慘遭「化學灼傷」，紅腫發炎痛到不行！
「小肉芽」到底是什麼？其實是良性皮膚增生
書田診所整形美容科主任醫師黃季怡解釋，這種小肉芽的正式名稱是「贅生皮」（Skin Tags），它其實是真皮層的纖維組織過度增生，所形成的一種良性皮膚組織，裡面還有微細血管。
雖然外觀不好看，但贅生皮本身不具傳染性，一般來說也不會痛或癢，對健康沒有威脅。它最常出現在皮膚有皺褶的地方，像是眼皮、脖子、腋下，或是腹股溝等部位。
看更多：晚上皮膚癢到睡不著？小心體內1警訊！醫揭夜間癢3原因4解方
不痛不癢為何會發炎？小心衣物摩擦、擠壓是元凶
既然贅生皮本身無害，為什麼會突然紅腫疼痛？黃季怡指出，問題常常出在「摩擦」和「擠壓」。曾有一位43歲的女性，就是因為腹股溝的贅生皮，天天被褲子摩擦，導致皮膚破損，最後傷口發炎腫痛，才趕緊就醫。
黃季怡說明，當贅生皮因為摩擦破損，或是意外扭轉造成局部缺血時，就可能出現紅腫、感染，嚴重時甚至會「壞死」！
看更多：長在這部位可能不是「痘痘」！他20年治不好 原來是化膿性汗腺炎
為什麼會長贅生皮？3大族群特別注意
贅生皮的具體成因尚未完全明確，但目前醫學界普遍認為與以下3大因素有關，如果你是其中之一，就要特別留意：
年齡增長：中老年人隨著年紀愈大，出現贅生皮的機會就愈高。
體重增加：體重上升會讓皮膚的褶痕和摩擦部位變多，大大提高贅生皮的生成機率。
荷爾蒙改變：懷孕的婦女因為體內荷爾蒙變化，也更容易長出贅生皮。
贅生皮怎麼治療？千萬別再自己亂摳！
黃季怡特別提醒，最危險的行為就是「自行處理」！有些人會用手或線去掐斷，或亂塗藥膏，這些行為都極易造成傷口發炎感染，甚至留下難看的疤痕。
想安全去除贅生皮，常見的醫療方式包括：局部藥物治療、冷凍療法、雷射治療、電燒灼，或是直接手術切除，這些都可以在門診快速處理。另外，平時應避免穿過緊的衣物或飾品來減少摩擦，並保持皮膚清潔乾燥。
黃季怡強調，皮膚上的凸起物有時看起來相似，卻可能是完全不同的疾病。當發現身上有不明腫塊時，最好的方式還是尋求專業醫師診斷，確認病因，切勿自行判斷處理，以免造成更嚴重的後果。
◎ 圖片來源／書田診所提供
◎ 資料來源／黃季怡醫師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
