脖子後腫一塊？小心可能是富貴包！ 醫師帶你了解背後成因，掌握預防「4種方式」！

【緯來新聞網】你有摸過脖子後面有凸凸一塊嗎？可能是所謂的「富貴包」！使用3C產品是現代人常見的生活習慣，不過長期下來不僅可能導致肩頸酸痛，也可能使後頸與上背交界處逐漸隆起，導致「富貴包」，若有類似現象出現時，小心可能是健康警訊，一旦發炎組織壓迫至頸椎神經，可能合併疼痛或神經等症狀，應正視嚴重性；不過出現富貴包時會有哪些症狀？又該怎麼舒緩與治療呢？振興醫院神經外科主治醫師吳孟庭透過本文為大家一一解析富貴包的成因。

（圖／醫健新聞提供）

為何會有富貴包？

吳孟庭表示，當頭部長期前傾、肩膀圓縮時，頸部與上背承受的壓力會明顯增加，這時局部肌肉會呈現緊繃狀態，因而導致筋膜發炎，使得頸背交界處形成外觀隆起的「富貴包」；一般而言，富貴包主要發生於「第7頸椎棘突」與「第1胸椎棘突」交接處，多是因長期低頭看手機、錯誤姿勢使用3C產品、肩頸部時常負重、駝背或烏龜頸加上圓肩等因素所造成，另外肥胖、慢性病或藥物(長期使用類固醇)等因素也可能會埋下造成富貴包的原因之一。



富貴包症狀有哪些？

富貴包最典型症狀為肩頸酸痛，但當持續過度壓迫後，可能會引起以下這些症狀：



．肩頸酸痛

．頸部活動受限

．手麻無力

．頸因性頭痛及暈眩

．胸痛、心悸

．失眠

（圖／醫健新聞提供）

吳孟庭提及，富貴包前兆為頸部後方出現橫向摺痕，也因初期症狀不明顯，臨床觀察上，部分患者發現時，容易誤以為是脂肪堆積所致；事實上，長時間頭部前傾，頸部皮膚與軟組織反覆拉扯，容易形成多道橫線，但一旦富貴包已經形成，這時即便挺直頸部，富貴包仍依舊明顯，嚴重時可能已牽涉到頸椎結構改變。



臨床如何評估及診斷富貴包？

一般而言，醫師診斷肩頸痠痛與富貴包時，會先了解病史與理學檢查，評估姿勢習慣、疼痛型態及是否出現神經症狀。吳孟庭表示，長期姿勢不良可能造成俗稱「鵝頸」的頸椎排列改變進而進而引發骨刺增生、椎體變形，但當症狀反覆或合併手麻、肌力下降時，則會建議安排X光或核磁共振（MRI）檢查，以進一步了解病因。

（圖／醫健新聞提供）

富貴包如何改善及治療？

事實上，無論是肩頸痠痛或富貴包患者，經過評估後透過保守治療就能逐步獲得改善。



．姿勢矯正

．復健治療

．伸展與肌力訓練

．藥物或疼痛治療



吳孟庭補充，但若檢查後發現為明確神經壓迫，且患者出現進行性手麻、無力等症狀，經保守治療仍無改善，則需評估是否需手術介入的必要性，目前臨床經驗，又以微創手術方式為主，治療目標為解除神經壓迫並保留正常結構；不過最重要患者仍需配合長期調整生活習慣，避免持續低頭與固定姿勢，才能降低復發機率。



預防富貴包，你還有這4種方式要知道！



1.選擇合適的座椅或枕頭改善坐姿與睡姿

2.適時做居家伸展運動

3.透過運動加強核心與背部肌群

4.每坐30分鐘起身活動

（圖／醫健新聞提供）

富貴包是警訊，別只當外觀問題

吳孟庭提醒，富貴包不僅影響外觀，也可能是長期肩頸負擔與結構異常的表現，因此若肩頸痠痛持續或症狀逐漸惡化，甚至已影響日常生活，建議應及早接受專業評估，找出真正原因，才能有效改善並避免後續問題。



本文由「醫健新聞」整理授權轉載。

