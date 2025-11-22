脖子突然腫一塊！醫曝「2狀況」是警訊：癌細胞恐轉移
健康中心／綜合報導
身體若出現異狀要多留心注意，不可輕忽！營養功能醫學專家劉博仁指出，若是無意間發現脖子出現腫塊或硬塊，要留意腫塊的狀況及出現時間，若不會疼痛卻持續2週以上，就要小心可能是其他部位的癌細胞轉移到頸部淋巴結。
劉博仁日前在臉書粉專指出，有時摸到頸部出現腫塊或硬塊時，難免會被嚇一跳，擔心「這會不會是什麼大問題？」其實脖子出現腫塊或硬塊的原因有很多，有些是暫時性、良性的發炎反應，不過也可能是身體發出的重要警訊。
脖子腫塊大不同 小心癌細胞轉移
劉博仁表示，脖子出現腫塊或硬塊最常見的原因就是淋巴腺腫大，「淋巴節分布在脖子兩側、下巴下方、耳朵後方等位置，當身體遭遇感染（例如感冒、喉嚨發炎、牙齒感染）時，這些淋巴節會腫大，摸起來像小顆的圓球，有時會感到疼痛。」但這種情況通常隨著感染好轉而消退，屬於正常的免疫反應。
但如果腫塊不痛且持續超過2週以上，就需要多加留意了，劉博仁指出，當脖子上的腫塊堅硬、固定不動、沒有疼痛感，尤其是長期沒有消退，就可能與腫瘤相關，像是頸部的唾液腺腫瘤、甲狀腺結節或腫瘤，或是來自其他部位（如鼻咽、口腔、喉部）的癌細胞轉移到頸部淋巴結，另外某些淋巴瘤（如非何杰金氏淋巴瘤）的表現之一就是無痛性淋巴結腫大。
劉博仁表示，除了腫瘤之外，也有少部分是結核或慢性發炎性疾病引起，像是淋巴結核、結節病（sarcoidosis）、或慢性免疫性疾病等，也可能在頸部形成腫塊。
脖子出現腫塊要就醫？醫曝關鍵
那該如何判斷是否需要就醫？劉博仁指出，要留意腫塊是否大於2公分，不痛且持續超過2週未消退，又摸起來固定不動，同時有體重減輕、發燒、盜汗等全身性症狀，這時就需要及早就醫檢查病因，把握「早發現、早治療」的原則。
