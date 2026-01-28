脖子長滿紅疹！女神突曝「超慘病況照」認積極治療中

蔡瑞雪急性蕁麻疹治療中。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）





現年29歲被稱為「北一女神」的女星蔡瑞雪，演過台劇《浪漫輸給你》、《地獄里長》，經常在社群平台分享生活點滴，今（28）日她突然曬出一張脖子長滿大小不一腫塊的照片，透露目前身體健康不好的現況，感謝大家對她的關心。

蔡瑞雪今日更新Instagram限時動態，坦言因為前陣子身體狀況比較不穩定，突然出現急性蕁麻疹的皮膚病：「脖子目前有比較明顯的皮膚狀況，正在治療中！」照片中她脖子部位大面積發炎、長滿紅疹，發病狀況令外界看了很擔心。

廣告 廣告

蔡瑞雪貼心喊話大家不用太擔心她的病情，並提醒粉絲們也要好好照顧自己的身體：「壓力不要太大，記得放輕鬆，謝謝你們的關心。」她最近正在趕拍洪成昌執導電影《大咖時代》，與林子閎共同擔綱男女主角，演藝素人翻身變大咖的歷程。

蔡瑞雪蕁麻疹發作病況照。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

蔡瑞雪蕁麻疹發作病況照。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）



【更多東森娛樂報導】

●陳漢典、Lulu婚禮成唱跳歌手 捧花得主是金鐘女星

●最後的安可！黃鐙輝現身送別曹西平：醜八怪入場

●包1.6萬給陳漢典被酸太少！小S一句話戳破「假面濾鏡」全網讚爆

