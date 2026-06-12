脫下白袍後的新賽道資深護理師從臨床經驗出發 看見預防保健的新思維
在醫療照護第一線累積多年經驗後，兩位資深護理人員選擇以不同方式延續「照護」的初心，從臨床走向健康管理與預防保健領域，嘗試以更貼近日常生活的方式，重新思考健康維持的可能路徑。
醫療現場，是疾病與修復交會的第一線。護理人員不僅是醫囑執行者，更是長期陪伴病患的重要角色。在多年臨床與長照服務經驗中，資深護理師陳暄旆觀察到，許多個案在進入醫療體系前，其實已歷經一段長時間的身體不適或亞健康狀態。「如果能在更早階段建立健康管理觀念，或許能讓身體負擔減輕一些。」她如此分享自身經驗。
另一位護理師胡涵渪則提到，在高壓與輪班工作的環境下，更讓她開始重新審視自身健康管理方式，從照護他人轉向學習如何照顧自己，也促使她接觸不同形式的健康支持工具與日常保養方法。
從臨床經驗出發 重新思考日常保健習慣
在多數人的生活習慣中，保健多以口服營養補充品或飲食調整為主。然而，長期接觸臨床與長照現場的護理人員表示，不同個體對保健方式的適應性與便利性，往往存在差異。
陳暄旆指出，在長照機構服務期間，她經常看見長者每日需配合多種例行性補充或用藥，「吞嚥與日常照護本身就是一種負擔，如何讓過程更簡化，是我們會思考的方向之一。」
胡涵渪則從自身經驗補充，對於輪班工作者而言，生活作息不規律，若保健方式過於繁瑣，往往難以長期維持，因此「是否能自然融入生活節奏」成為她關注的重點之一。
她們也提到，口服型補充品雖為常見形式，但不同產品設計與個人體質差異，可能影響使用感受與接受度，因此選擇適合自身的方式，仍需依個人狀況評估。
接觸新型經皮吸收設計 觀察不同保健形式的可能性
在後續接觸健康管理相關產品與技術時，兩人開始關注「經皮吸收」概念，也就是透過皮膚作為傳遞途徑的保健應用方式之一。
陳暄旆表示，過去在醫療體系中，已接觸過部分貼片型給藥設計，因此對相關技術並不陌生，但將類似概念延伸至日常保健領域，仍屬相對新興的應用方向。
她提到，自己在接觸相關產品時，會特別關注資訊透明度、成分來源與專業背景說明，「我們不會因為新穎就直接接受，而是會回到基本原理與使用感受來判斷。」
胡涵渪則強調，是否能融入日常生活，是她評估產品的重要因素之一，「如果使用方式太複雜，即使再好的設計，也很難長期維持。」
據了解，相關團隊在推動此類產品時，也強調以使用者回饋與專業意見作為調整依據，並透過不同背景人員參與測試與討論，以優化實際應用體驗。
護理專業背景：讓推薦回到責任與判斷
對於是否向他人分享相關保健經驗，兩位護理師皆認為，護理專業背景意味著更高的自我要求。
「我們的身份讓我們在分享任何健康相關資訊時，都會更加謹慎。」陳暄旆表示，所有建議都應建立在理解與實際感受之上，而非單一經驗或片面資訊。
胡涵渪也認為，健康管理並不存在單一標準答案，不同族群需求不同，因此更重要的是理解自身狀況，並尋找適合的方式。
她們指出，經皮吸收或其他非口服型保健方式，在概念上提供另一種選擇，但並非取代既有方式，而是作為多元健康管理工具的一部分。
從高壓族群到銀髮族 多元健康管理需求浮現
在分享中，兩位護理師也從自身觀察歸納出幾類較常見的健康管理需求族群，包括：
高壓與輪班工作者：作息不規律者，常需尋找更具彈性且易於維持的日常保健方式
1.銀髮族與吞嚥不便者：在日常照護中，更重視便利性與負擔降低。
2.長期壓力與生活節奏緊湊者：希望透過多元方式進行日常身心調整與保養。
3.重視生活品質與自我管理族群：關注整體生活平衡與長期健康維持。
她們強調，上述分類為經驗觀察，並非醫療建議或標準指引，每個人仍需依自身狀況評估適合方式。
健康管理新視角：從治療走向預防思維
談及未來，兩位護理師認為，健康管理的核心正在從「疾病發生後的治療」，逐漸延伸至「日常生活中的預防與維持」。
「真正的照護，其實可以發生在醫療之前。」陳暄旆說。
胡涵渪則補充，「在別人的需要上看見責任，是護理工作的核心精神，只是現在我們希望把這份精神延伸到更早的階段。」
她們認為，無論是傳統口服補充或新型經皮吸收設計，最終目的都是提供更多元的健康管理選擇，讓不同族群能依自身需求做出適合的生活安排。
在健康意識逐漸提升的當代社會中，這樣的跨領域探索，也為預防保健帶來更多討論空間。
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陳暄旆護理師個人社群：Treads搜尋@mysteryrin
胡涵渪護理師個人社群：IG搜尋@rai_nbow616
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