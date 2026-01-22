脫下面罩救住戶...基隆大樓惡火釀2死4傷 小隊長被嗆昏殉職

基隆市安樂區樂利三街社區21日深夜發生一起嚴重火警，造成一名消防小隊長殉職、一名住戶女子死亡，另有一名消防員受傷、三名住戶送醫觀察，至於起火原因仍有待後續釐清。

基隆市安樂區樂利三街一處社區昨深夜發生火警，起火點位在二樓，女屋主幸運逃出火場，但她虛弱地癱坐在一旁，但屋內堆滿大量雜物，動線嚴重受阻，讓搜救行動舉步維艱，過程中甚至有消防員疑似遭電擊，當場抽筋送醫。

社區深夜火警，住戶倉皇逃生。圖／台視新聞

廣告 廣告

基隆一處社區大火，消防員搶救中疑遭電擊，抽筋送醫。圖／台視新聞

火警現場濃煙密布，消防車警示燈在黑夜中不停閃爍，其他住戶們倉皇逃生，有人衣衫不整、甚至來不及穿鞋，消防隊員全副武裝進場，迅速拉設水線、佈署灌救，輪流進入火場搜尋受困民眾。

女屋主眼眶泛紅，不斷拜託消防人員，因為她的女兒還受困在房間裡，其他住戶表示，整個樓梯間都是煙，用爬的出來，根本看不到人。

然而最令人心碎的是，仁愛分隊小隊長詹能傑在一片漆黑濃煙中發現受困女子，為了搶救生命，他將自己的氧氣面罩脫下，給對方使用，自己卻因此吸入大量濃煙，當場嗆傷昏厥，直到一個半小時後，人被救出時，小隊長已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，英勇殉職。

仁愛分隊小隊長殉職。圖／台視新聞

而原本受困在二樓的女子因被厚重衣物和雜物覆蓋，搜救人員歷經6個多小時搜尋，直到清晨5點多才將人找到，緊急送醫搶救。

最終這場惡火造成一名消防小隊長殉職、一名住戶女子死亡，還有一名消防員受傷、三名住戶送醫觀察，至於起火原因仍有待後續釐清。

基隆／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

基隆南榮公墓驚傳砍人案！ 外包清潔員左胸中刀吐血送醫

疑撿東西闖台鐵暖暖站鐵軌 40歲男遭列車衝撞喪命

北北基計程車2/11-2/22春節加成 每趟多30元納入跳表收費