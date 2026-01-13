脫光「強抱」酒醉前女友還襲胸 色男下場慘了

台中男子阿章趁送酒醉前女友返家，脫光衣服強抱還襲胸，台中地院審理時坦承犯行，並和前女友達成和解，台中地院依強制猥褻判處6月徒刑。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中男子阿章(化名)和小花(化名)原是男女朋友，但已在前年6月分手，沒想到前年11月兩人和友人喝酒後，阿章見小花酒醉送她回家後，見小花躺在床上，竟脫光自己的衣褲抱住小花，小花發現出言制止、強力推開反抗，阿章還是緊抱小花並撫摸她的胸部，直到小花打電話向男友人求救，友人趕到租屋處阿章才停止並報警查獲，台中地院審理時阿章坦承犯行，並和小花達成和解賠償，法官依強制猥褻罪判處6月徒刑，可易科罰金。

判決指出，阿章和小花是前男女朋友，不過已經在2024年6月分手，不料，2024年11月28日凌晨，阿章和小花與友人一起聚會喝酒，到了清晨7點多，由阿章送她回清水住處，阿章見她酒醉躺在床上，竟脫光自己全身衣褲，光溜溜的抱住小花。

小花見狀強力反抗，喝斥阿章不要碰她、想將他推開，但阿章還是緊抱小花並撫摸她的胸部，以此強制猥褻得逞，小花趁機打電話向男性友人阿志(化名)求救，阿志得知持續回撥電話給小花，阿章才停止猥褻的行為，沒多久阿志趕到現場，並和阿章對峙，警方獲報到場才得知上情，依法偵辦。

台中地院審理時，阿章坦承犯行，法官認為，阿章不顧小花口頭拒絕，並以手推拒，仍抱住她，並觸碰小花胸部，違反小花意願進行猥褻行為，因已經與小花達成和解，並給付賠償金額完畢，犯後態度尚可，依強制猥褻罪，判處6月徒刑，可上訴。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

