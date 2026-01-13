脫到剩內褲！倫敦「地鐵無褲日」挨批愚蠢

▲英國倫敦11日舉辦一年一度的「地鐵無褲日」，數百名通勤族與遊客只穿內褲搭乘地鐵。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 英國倫敦11日舉辦一年一度的「地鐵無褲日」，數百名通勤族與遊客只穿內褲搭乘地鐵，這項從美國傳入的活動，已經在當地流行逾20年，許多人認為排憂解悶，但也讓曾在地鐵遭到性騷的受害者受到二次創傷。

據每日郵報報導，倫敦11日舉行「地鐵無褲日」（No Trousers Tube Ride）活動，參與者於下午2點45分聚集在蘇荷區的唐人街，然後前往地鐵站，脫掉下半身衣著，只剩下內褲。許多通勤族、遊客上身都是正常衣著，但下半身全都只剩各式各樣的內褲，雖然主辦單位要求參與者進站後才能脫下外褲，但還是有人聚集車站大廳扭腰擺臀，被警察趕進站內，在月臺上也有不少人拍照留念。

「地鐵無褲日」自2002年在紐約首次登場，2009年傳入倫敦，由快閃團體「堅忍不拔協會」（Stiff Upper Lip Society）發起，除疫情時期外每年都會舉辦。

2024年後，該活動的組織工作由團隊成員，一位來自南非的私人教練跟來自泰國的倫敦人接手，在Facebook 活動貼文中，主辦單位要求參與者「盡量讓保持自然或低調，看起來只是忘記穿褲子」，還強調活動沒有主辦單位，所有參與者均需自行承擔風險，注意自身安全，「純粹只是為了好玩」。

雖然不少人都認為「地鐵無褲日」只是無傷大雅的有趣活動，但對於部分人來說，這可能不是那麼好玩。女性雜誌《魅力》編輯克拉克（Emma Clarke）表示，雖然無褲日一直當被成玩笑，但對她來說卻極具挑釁性，因為她曾是地鐵性騷擾的受害者。她在疫情期間搭地鐵時，有一名男性看著她、舔著嘴唇進行猥褻的性行為動作。她當時拍下了該男子的照片，也有去報案，但​​男子最終沒有被抓獲。

克拉克表示，當活動人士呼籲設立女性專用地鐵車廂，英國針對婦女和女童的暴力行為數據令人震驚時，這種不穿衣服的「愚蠢傳統」不僅過時，也完全不合時宜，並構成了另一個安全隱患。

獨立作家庫根（Ryan Coogan）也曾指出，無褲日把普通的通勤變成令人焦慮的折磨，因為地鐵內擠滿了人，意味著會跟沒穿褲子的陌生人發生身體接觸，且從往年照片來看，許多人坐在座位上，都避免直視面前的內褲。

他也直言，雖然無褲日也有女性參與，但絕大多數參與者似乎是男性，這對任何女性來說都是一個巨大的問題，因為當她們在去商店的路上遇到一群半裸的男性時，她們難免會感到脆弱無助。

英國交通警察局（BTP）發言人表示，在地鐵上不穿褲子本身並不違法，但會要求參與者尊重其他乘客，如果任何乘客感覺自己在地鐵上受到任何人的直接騷擾或恐嚇，可以向交警報案，警方將進行調查。

