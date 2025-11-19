「脫北潮」再現？新北總人口減少 高房價區成流失重災區

淡水新市鎮近年來因房價親民，加上交通建設逐步到位，吸引人口持續移入。台灣房屋提供



新北市出現「脫北潮」？房仲業者統計，新北市民政局各區戶籍人口數量，從2022年起連年增加，不過今年卻出現轉折，截至今年10月最新數字，新北市404萬5656人，和去年底相比，十個月來減少1345人，其中以板橋區減少3488人居新北之最，其次的永和區、新莊區則皆減少約2000多人，新北人口逐漸流失中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，人口流失最明顯的區域，都屬於新北的高房價區，都會區「高房價阻力」，加上限貸令使得房貸規劃吃緊，購屋族總價預算縮減，觀察板橋區、永和區今年住宅單價均為6字頭，新莊區的均價也逼近5字頭，對主力買盤青年、首購族而言，相對吃力，因此被迫向外移居，往蛋白、蛋殼區，甚至落腳桃園市購屋。

廣告 廣告

新北市人口為404萬5656人，十個月來減少1345人，其中以板橋、永和、新莊等地減少最多。台灣房屋提供

同時，新北市也面臨「生育率下降」的問題，觀察今年10月全台出生率為4.78‰，六都當中，以新北市的出生率最低，僅3.96‰，遠低於鄰近的台北市5.03‰，和桃園市5.67‰，使得人口成長腳步放慢。

此外，高價蛋黃區的家庭在相對平價的蛋白區也持有房產，而今年囤房稅2.0開徵，蛋黃區家庭需重新規劃家戶設籍狀況，將配偶或子女的戶籍遷到蛋白區的房產以利節稅，「節稅分戶潮」使蛋黃區與蛋白區的戶籍人口此消彼長。

不過，新北市仍有人口成長的地區，以淡水、林口、汐止等區域增加最多，尤其是淡水區，今年10月時，較去年底增加6411人，成長狀況居新北之冠，位居第二的林口區，十個月來也增加了2042人。

近五年新北市人口數量出現變化，在2022年一度跌破400萬人。台灣房屋提供

第一建經研究中心副理張菱育指出，人口增加的前三名區域，房價平均3、4字頭相對親民，且淡海新市鎮、林口新市鎮等重劃區，區內屋齡新穎、街廓整齊，吸引首購族及小家庭進場購屋，尤其2到3房為最主流格局，目前除了汐止捷運尚在興建，淡水和林口皆有捷運或輕軌通行，就算要通勤到市中心，交通依然便利。

張菱育觀察，即便今年整體房市受到信用管制措施影響，交易量不如去年，但人口增加區因房價相對親民，加上交通及重大建設發展，讓近年的設籍入住人口穩定成長，房價表現上不跌反增，低總價和高增值效益，也成為吸引小資族移居的誘因之一。

更多太報報導

房市女力爆發！購屋占比創12年新高 這兩大都會區破5成

建商頭大！預售揭露量暴跌 開工量仍高恐增餘屋

房市反指標失靈！H1法拍量創15年新低 2因素支撐未見斷頭