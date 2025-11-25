脫口丟民防手冊的人是「公主病」挨批 劉世芳：只是盼大家不要視而不見

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳受訪。（圖／資料照）

國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」，19日起開始普發給每一戶國人，卻遭到在野黨批評製造恐慌、還酸說應該丟到垃圾桶等。對此，內政部長劉世芳昨（24）日在立法院答詢時脫口而出，「我認為提供這樣訊息的人要嘛是公主病、要嘛是王子病」，遭國民黨批評沒有同理心，對此，劉世芳今（25）日表示，她所說的部分，就是說大家不要視而不見，翻翻看這本手冊裡面給我們意見，政府可以檢討改進。

對於國防部發布的新版「台灣全民安全指引」遭到批評製造恐慌、浪費公帑，以及被酸說應該丟到垃圾桶，劉世芳昨天在立法院內政委員會答詢時指出，她相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，因為台灣每年的地震、天災相當多，「我認為提供這樣訊息的人要嘛是公主病、要嘛是王子病，他可能是在無塵室長大的」。

對此，劉世芳上午出席活動受訪時，媒體詢問，她昨天的「公主病、王子病」言論會覺得失言嗎？因為像國民黨認為說你這幾話沒有同理心，妳才是官僚？

劉世芳表示，政府出這個全民安全指引的部分，大概就是跟大家講，跟這次辦的研討會一樣，台灣面對這麼多災變時，有準備更安全。如果大家對於全民國防手冊裡面所謂的有準備更安全裡面，從預防然後到災中或是災後怎麼樣獲得更好的資訊，這個會讓我們在應對各種大小災變的時候更能夠有同理心去照顧自己還有照顧家人。

劉世芳並表示，她所說的部分，就是說大家不要視而不見，翻翻看這本手冊裡面給我們意見，政府可以檢討改進，但是這些是我們綜合世界各國裡面在處理這個危機處理手冊上面一個全民可以普發的版本。

劉世芳強調，各界不同的聲音，我們都聽到了，字太小、假訊息講得太少，或者是說發放的時候有其他的里長或是有些不同的意見，我們都聽到了，這個都是我們下次可以檢討改進的參考。

