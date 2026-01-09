脫口秀嘲笑李多慧！林妍霏遭炎上 議員也看不下去批「霸凌」

韓籍啦啦隊隊員李多慧深受台灣人喜愛，每次活動總會吸引大批粉絲到場支持。但近日她的說話方式、口音卻遭喜劇演員林妍霏模仿、嘲笑，還稱韓國啦啦隊員們是被「進口來台灣」，引發大批網友怒火，甚至有議員也看不下去，痛批這樣的行為根本是霸凌。

李多慧深受台灣人喜愛，粉絲數量相當高。圖／台視新聞（資料畫面）

喜劇演員林妍霏在脫口秀舞台上指出，台灣男生越來越迷戀啦啦隊女孩，還稱台灣女生已經滿足不了他們，「要專門從韓國進口」。隨後，林妍霏更舉先前李珠珢的喝水廣告，稱她在廣告中只說了「我是李珠珢，李珠珢、李珠珢、李珠珢，喝水」，原本以為這種廣告會被罵翻，沒想到廣受好評，留言一片稱讚，讓林妍霏大傻眼，「這樣也可以」。

林妍霏後來更拿李多慧一支影片舉例，稱李多慧在影片中因為中文不好，在勸粉絲下班回家，僅重複「晚安！晚安！回家！回家！」，讓林妍霏覺得李多慧很做作，「有人類這樣講話的嗎」，甚至形容李多慧回家後可能是叼著菸、喝酒、罵髒話的人。

這段演出讓許多人都無法接受，紛紛留言表示「拜託提告林妍霏」、「原來現在抹黑跟霸凌可以變成脫口秀的段子」、「發道歉文的時候不要用段子當藉口」、「根本就是大型雌競現場，女權自助餐」，桃園市議員黃瓊慧也留言痛批是「假脫口秀之名行霸凌之實」。

責任編輯／陳俊宇

