脫口秀演員喊32字挨轟「消費曹西平」！本人道歉了

藝人曹西平於29日被證實在新北市三重住處離世，享壽66歲，噩耗傳出後震撼演藝圈，各界紛紛表達哀悼與不捨。不過，面對如此悲劇，脫口秀喜劇演員「歐耶老師」卻因在社群上的寫下「走的是曹西平，不是我」被外界質疑是在消費亡者，火速遭網友炎上，他也馬上刪文做出回應。





藝人曹西平29日在三重住處離世，享壽66歲。





知名脫口秀喜劇演員「歐耶老師」在曹西平大哥離世後，透過Threads發文，寫下「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我。人生無常，務必保重」。不料該篇貼文出爐後，立刻被網友質疑在消費亡者，「拿曹西平開地獄哏？」、「我有看錯嗎？」、「只能說很多脫口秀演員搞不清楚狀況」。眼看遭網友炎上，歐耶老師隨即在留言區致歉，透露是因為一早有人標記他、私訊關心才這麼說，讓大家覺得不舒服，他感到十分抱歉，並表示晚點會刪文，並感謝大家指教，未來在公開發言上會更謹慎。

歐耶老師發文被質疑在消費亡者。





事後歐耶老師則再度發文發文致歉，寫下「對不起，我做了一個很糟糕的事，我不該用公開發文的方式，回應網友在曹大哥往生新聞下tag我、關心我的事。讓大家覺得不舒服、感覺我在消費曹大哥，非常非常的抱歉，對不起。晚點會刪文，感謝大家指教，以後對這樣的關心我私訊回覆就好，未來公開發言會更加謹慎。這次真的考慮不周，做了很糟糕的示範，還讓有人覺得為什麼死的不是我，真的很抱歉」，強調「深刻檢討中」。

歐耶老師發文致歉，強調正在深刻檢討中。





即便歐耶老師已道歉，仍不被部分網友買單，「本來完全不認識你，原來是這麼沒禮貌又不懂尊重的人，真的欣賞不來」、「喜劇的內核是悲劇，但身為喜劇演員的你的人格也真的滿糟的」、「你的翻車比你的笑話好笑多了」、「一點都沒有該有的尊重，別人也不需要尊重你了！」。

即便歐耶老師已道歉，部分網友仍不買單。





不過，也有部分網友表示「也還好吧，比起這底下的惡意留言，只是說自己沒死，如果這樣要被炎上，那這裡有很多人要被吊死了」、「人都有犯錯的時候，既然已經道歉了，希望大家不要無限上綱，以和為貴」、「辛苦了，這種容易炎上的時代，謹言慎行」。

















