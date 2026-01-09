脫口秀演員大嘲李多慧口音 畫面曝光引議員、網紅眾怒

脫口秀演員大嘲李多慧口音引眾怒。（圖／翻攝自Instagram@le_dahye）

脫口秀演員林妍霏在好友天殘離世時，曾經發文痛批女方前男友賀瓏是渣男，掀起不少討論。而日前一段她在脫口秀的發言掀起爭議，其中以嘲笑方式暗示韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢行為做作，在社群引發大票網友批評，甚至吸引桃園市議員、許多網紅不滿，直呼。

林妍霏在脫口秀舞台上以李多慧為例子，表示她前陣子看見了李多慧的下班影片，聽見粉絲跟她說再見的當下並沒有反應過來，接著才用可愛的聲音說：「晚安！晚安！回家！回家！」林妍霏狠批「有人類這樣講話的嗎？」並稱認為李多慧這種人門關起來一定不是可愛的樣子，在家是叼著菸、喝酒、罵髒話的人。

另一段則是林妍霏提到台灣男生現在太迷戀韓國啦啦隊，因為台灣「專門從韓國進口許多啦啦隊」，她以李珠珢前陣子拍攝全家喝水廣告為例，認為她在廣告中只說了：「我是李珠珢，李珠珢、李珠珢、李珠珢，我愛喝水（台語）！」直呼廣告內容很荒唐。

林妍霏指出，她當下看完認為一定會有許多罵聲，結果實際到YouTube留言區發現，全是誇讚可愛的留言，讓她直呼：「這樣也可以？我不敢相信」，若換成前總統蔡英文來拍一定不會有一樣效果。

這兩段脫口秀的內容在網路上掀起許多爭議，網友怒轟「完全不知道有什麼好笑，人家是外國人，講話當然不會像台灣人那樣流暢」、「笑點到底在哪裡」、「根本就是大型雌競現場，女權自助餐」、「我們在國外生活最討厭的就是這種嘲笑那些認真學你母語的人，到底有什麼好笑的」、「完全沒追李多慧，但中文不是李多慧的母語，然後關起門來她要怎樣是她的自由」。

留言區也釣出桃園市議員黃瓊慧留言：「這已經在公開嘲笑、詆毀李多慧了吧？人家離鄉背井來台灣發展真的不容易⋯⋯可以不要假脫口秀之名行霸凌之實嗎？」

另有許多網友認為，林妍霏日前才幫好友天殘罵賀瓏渣男，卻在台上公開嘲笑女性，且攻擊對象還是把台灣當成第二個家的李多慧，一點也不幽默又在無中生有的抹黑。





