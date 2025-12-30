脫口秀演員失言！一句「走的是曹西平不是我」遭炎上 急刪文道歉

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

資深藝人曹西平昨（29）日深夜驚傳在新北市三重住家辭世，享壽66歲，不少觀眾與演藝圈人士感到不捨。曹西平出道超過40年，橫跨歌唱、主持與戲劇領域，過世消息傳出後，許多藝人紛紛透過社群平台發文悼念，卻有人的哀悼文遭到炎上。

脫口秀演員歐耶老師在社群平台發文寫下「走的是曹西平，不是我」。（圖／翻攝自歐耶老師臉書）

在各界哀悼聲中，脫口秀演員歐耶老師在社群平台發文寫下「走的是曹西平，不是我」，言論一出立刻引發網友強烈反彈，不少人痛批「不適合開玩笑」、「根本是在消費死者」，相關貼文迅速被截圖轉傳，炎上聲浪持續擴大。

面對外界批評，歐耶老師隨後刪除該篇貼文並公開道歉，解釋是因為一早被網友標註在曹西平往生新聞的留言區，才會以發文方式回應「走的不是我」，坦言自己考慮不周，做了很糟糕的示範，並表示正在深刻檢討中。他也向感到不舒服的民眾致歉，直言「還讓人覺得為什麼死的不是我，真的很抱歉」，希望能為這次失言負起責任。

