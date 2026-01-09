脫口秀演員點名「李多慧雙面」遭炎上 網怒：根本在抹黑

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

脫口秀演員林妍霏近日因其演出片段引發大量爭議。在舞台上，她公開嘲諷韓籍啦啦隊成員李多慧與李珠珢，表示台灣人「對韓國女生非常偏愛」，相關片段流傳至社群平台後遭眾多網友批評「不要假脫口秀之名行霸凌之實」。

《喜劇怨偶》姸霏學仁 2025單口喜劇專場影片上，演員林妍霏在段子中提及李多慧與李珠珢。（圖／翻攝自薩泰爾娛樂YouTube）

在薩泰爾娛樂的單口喜劇《喜劇怨偶》節目上，林妍霏模仿李多慧和紛絲說再見的下班影片，插腰喊「晚安！晚安！回家！快回家！」的模樣，批評「有人類這樣講話的嗎？」並直言能想像李多慧私下關上車門就瞬間變臉、抽菸飆髒話的雙面形象。

另一片段，林妍霏點名了李珠珢代言的瓶裝水廣告，表示內容空洞荒唐、只要邊喝水邊喊自己名字就能獲得一片讚聲，令她難以置信，嗆若是前總統蔡英文來拍一定會被罵爆。

表演影片被轉載到網路平台Threads後，引來眾多批評，網友怒轟「完全不懂這樣欺負一個來台灣努力工作的藝人有什麼好笑」、「人家離鄉背井來台灣發展真的不容易…可以不要假脫口秀之名行霸凌之實嗎」、「在國外生活最討厭的就是這種嘲笑那些認真學你母語的人」、「不是她粉絲 但已經替她不舒服了」更釣出許多議員、網紅為李多慧發聲。

網友紛紛表示，喜劇的本質不應建立在無中生有的揣測上，尤其對象是認真學習台灣文化、並將台灣視為第二故鄉的外籍藝人。該爭議事件仍持續延燒中。



