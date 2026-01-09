脫口秀「嘲諷李多慧」表裡不一 粉絲怒：哪裡好笑？

演員林妍霏在台上模仿韓籍啦啦隊員李多慧與台灣粉絲互動的模樣，並嘲諷李多慧「關起門來」會瞬間變臉。（圖／翻攝自林妍霏IG、李多慧IG）





近期網路上流傳一段脫口秀表演影片，演員林妍霏在台上模仿韓籍啦啦隊員李多慧與台灣粉絲互動的模樣，並嘲諷李多慧「關起門來」會瞬間變臉。雖然表演現場笑聲不斷，但影片曝光後卻引發爭議，不少網友直言內容充滿惡意，讓人感到相當不舒服，質疑「到底哪裡好笑」。



在表演片段中，林妍霏誇張地揣摩李多慧向粉絲道別的情境，模仿她用高頻語氣不斷說著「真的嗎」、「晚安」、「快回家」等語句，隨後林妍霏在台上質疑，現實中怎麼會有人類這樣講話。

廣告 廣告

在 Threads 查看

緊接著，林妍霏更進一步演繹她想像中「關上門後」的李多慧。她模擬李多慧在前一秒還甜美地對著粉絲喊話要大家快回家，但門一關上的瞬間，表情與語氣立刻一百八十度大轉變，發出粗魯的不雅語助詞，暗示李多慧人前人後反差極大。



儘管該段演出讓現場聽眾哄堂大笑，但影片在網路上傳開後，輿論風向卻截然不同。許多民眾看完表示，這段表演一點都不幽默，已經算是公開詆毀李多慧的形象；甚至有非粉絲的網友留言指出，看完只覺得非常不舒服，完全無法理解笑點何在。該段模仿內容是否拿捏失當，意外在網路上掀起一波討論。



【更多東森娛樂報導】

●紅姐激戰「來都來了哥」！脫口秀破解直男思維：公廁必上

●Rosé自彈周董神曲 釣出本尊驚喜轉發：沒想到你會彈

●王傳一出道23年挑戰相聲！被問當兵沒 11字秒回應

