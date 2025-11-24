脫口「台灣人有錢又有閒」惹議 郭正亮直言：賴清德脫節了

南韓女團TWICE上週末在高雄舉辦世界巡迴演出，總統賴清德在談及周子瑜表演時表示，「台灣有許多人不僅有錢而且有閒」才可以購買演唱會門票觀賞，此番言論引發爭議。對此，前立委郭正亮痛批引喻失當，直指賴清德已經脫節。

總統賴清德。（資料圖／總統府）

賴清德日前提到，台灣的演唱會都大受歡迎，這表示台灣經濟進步，有許多人不僅有錢而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞。他強調這代表台灣這幾年來經濟的進步，也提供本土藝術創作者發揮的空間，並希望在政府支持下，台灣的演藝工作者或文化工作者都可以回台，在台灣這塊土地共同創作。

廣告 廣告

賴清德「台灣人有錢又有閒」的發言在網路上引發熱議。郭正亮24日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，如果賴清德說希望大家周末參與熱鬧活動，也可以帶動經濟產值，陸客不來不無小補，這樣講就不會有爭議。他認為如今這番話扯太遠，畢竟會去看演唱會的人，大部分是重複的一群人。

前立委郭正亮。（資料圖／中天新聞）

郭正亮進一步指出，這就是引喻失當、扯遠了。他表示辦演唱會來提高經濟繁榮，就是因為知道當地的就業不好，要去吸引其他縣市聽眾，相信市府跟主辦單位的投入，產值一定值得。

郭正亮批評賴清德基本面都不看、脫節了，已經完全變了，失去當台南市長的敏感度。郭正亮認為，現在經濟真的不太好，除了高科技的供應鏈之外，其他產業都很苦。

延伸閱讀

台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力

台股大跌991點 財政部：國安基金密切觀察

外媒曝台將對美投資12兆台幣 含台積電投資5兆、另助美造科學園區