脫單新招！好友幫你做簡報推銷找出約會對象

想脫單不只靠交友軟體，美國一名行銷專家推出創意交友活動，參加者必須帶一位好朋友陪同，並由這位好友準備5分鐘簡報，向現場潛在對象推銷自己，說服大家與他約會。這種新奇方式，讓交友變得像產品行銷，話題十足！來自TVBS新聞合作夥伴-美國廣播公司ABC新聞的報導。

交友軟體在美國仍然炙手可熱，調查顯示，每十位成年美國人中就有三人用過交友平台。即便如此，仍有人認為要脫單，參加實體活動更有效。三十三歲的行銷專家特布魯便是其中之一。他坦言當年想找一場可以和朋友同行的單身活動，「而不是一個人硬著頭皮去」，然而市面上沒有任何符合期待的選項。

於是他創立 Pitch and Pair，主打「好友上台替你簡報推銷」的新型交友方式。每位單身者由一名好朋友陪同，好友必須準備五分鐘簡報，向台下潛在對象推薦自己的單身朋友，說服觀眾願意和他約會。活動中不乏熱情加持的台詞，例如「她可能是我這輩子見過最聰明的人」。

簡報結束後，觀眾能自由交流，當場認識被推上舞台的單身男女。特布魯回憶第一次活動的情景，「基本上就是我朋友在酒吧向幾個人推銷我」，而如今活動一票難求，在紐約各大場地場場爆滿。他形容整個活動很像「把妹軍師真人秀」，由朋友替你尋覓對象。

住在紐約的喜劇演員沙姆也是參加者之一。他直言在紐約談戀愛不容易，因為大家都忙於追夢，「所以約會往往變成次要的」。連 ABC 記者都忍不住問他是否也是這樣，他笑著承認，「當然，喜劇事業優先」。

沙姆決定嘗試讓好友替他推銷，找來同為喜劇演員的提爾森擔任他的軍師。兩人一起主持 podcast，默契十足。提爾森表示自己對沙姆瞭若指掌，因此負責製作 PPT，細數他的所有優點。他笑說，「到目前為止，我遇到的都是可愛、有趣、很能娛樂他人的人」。

特布魯認為 PPT 有其魔力，「能放大演講者的風格」，也讓活動更具戲劇性。沙姆則自信滿滿地說，「在 Pitch and Pair，我覺得有七十五趴的機會會遇到夢中情人」。

活動當天吸引二百名觀眾入場。沙姆與提爾森一走上舞台便以幽默互動贏得掌聲。提爾森甚至在簡報裡對觀眾喊話，「為什麼是沙姆？我問你，為什麼不是呢」。

問答時間更是亮點。有人問沙姆年齡，他回以玩笑語氣，「這不關你的事，三十五歲」。十五組簡報結束後，活動進入一對一交流環節。一位女性觀眾特地上前與沙姆攀談，沙姆還認出她是波士頓喜劇圈的小有名氣者。兩人互換聯絡方式，後續甚至開始約會。

當 ABC 記者問特布魯對於「讓人找到真愛」有何感想時，他笑著表示，看到現場有人因此交往、交友，帶來的滿足感遠超出當初的想像，「這讓整件事變得非常真實」。

Pitch and Pair 掀起的風潮說明，新型態的人際互動仍深具魅力。透過好友推薦，單身者不必擔心網路交友的詐騙風險，也能在舞台與觀眾的自然氛圍中展現真實自我。面對面交流的溫度，或許正是現代單身族更容易找到好對象的關鍵。

