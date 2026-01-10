脫序男大鬧台南城隍廟 毀儀仗放火燒令旗 警調監視器逮人

【記者莊曜聰／台南報導】台南全台首邑縣城隍廟8日晚間疑遭人闖入大鬧，點火焚燬黑令旗、儀仗，又破壞天公爐、五營等等，消息傳出引發信眾議論，民政局長姜淋煌也到場關心，廟方調閱監視器畫面向警方報案，警五分局鎖定57歲許姓男子涉案，當晚通知他到案說明，但許男疑似有身心障礙疾病，詢後依毀損罪函送台南地檢偵辦。

警五分局北門派出所8日深夜接獲廟方人員報案，台南全台首邑縣城隍廟遭不明人士闖入，廟前1支黑令旗、龍頭仗被人折斷後又放火燒毀，粗估損失約5000元，廟方擔心類似破壞行為再度發生，且影響信眾觀感，所以向警方求助。

廟方將監視器畫面提供給警方，員警調查後迅速鎖定犯嫌身分，發現男子是徒步前來，離開也沒使用其他交通工具代步，在調閱附近路口監視器，逐一比對影像找出犯嫌路線，確定這名許姓男子涉有重嫌，通知他到案說明，許男疑似有身心障礙，對於犯案經過、動機等含糊不清，警詢後函送台南地檢偵辦，釐清是否還有其他脫序行為。

「全臺首邑縣城隍廟」建廟可回溯至1711年（清康熙50年），是台南3所清代官建城隍廟之一，1970年代城隍爺降下指示，農曆7月後在舊府城四城門內範圍「夜巡」，並在神明擇定路口「路祭」，從2007年開始固定在農曆7月後首個周六舉辦，從下午到深夜，延續至今，「府城縣城隍夜巡」也在2022年登錄為市定民俗、文化無形資產。

