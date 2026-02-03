脫序男持安全帽與超商店員爭執 再闖藥妝店猛砸

台中市 / 綜合報導

台中西屯區一名趙姓男子，昨(2)日晚間9點多先到1間超商外，任意拿取安全帽跟店員發生爭執，接著又隨機到附近藥妝店闖入大肆破壞，他先拿起旁邊的安全帽朝店內用力砸，再抓起一旁的購物籃揮舞，接著又拿鐵貨架用力揮舞砸店，整間店被砸的一片狼藉，店員趕緊報警。警方後續到場，迅速將男子上銬壓制逮捕，依毀損罪嫌移送，幸好沒有人受傷，但已經讓當下店內員工跟目擊民眾嚇壞了。

男子拿起手中的安全帽，高高舉起，把安全帽用力往店內丟，接著走進門，拿起旁邊的購物籃揮舞亂砸，又把店裡面的商品，翻的滿地都是，但整個動作還沒有停，他又拿起店內的鐵貨架，雙手舉起看到東西就用力猛砸，整間店被男子弄得亂七八糟，過程全被附近民眾用手機拍下來。

砸店男子說：「放我一條生路。」員警到場兩人嘗試想壓制砸店的男子，但他的情緒相當失控，不斷在大喊，警方隨後拿出手銬把他的雙手銬起來，費了好大一番功夫，才順利將男子壓制。

事發在2日晚間9點多，警方調查49歲趙姓男子來到，台中西屯區這間藥妝店，突然就開始鬧事，幸好沒有人因此受傷，但留下店內店外一片狼藉，隨機砸店，也讓現場不少人都嚇壞了，目擊民眾：「一定是有嚇到，那個人那麼瘋，他要攻擊。」

但根據了解，趙姓男子在砸這間藥妝店之前，已經先在附近的超商，因為隨意拿店員安全帽的問題，跟店員發生爭執，幸好超商店員沒有受傷店家內也沒有財損，超商店員：「是我出去跟他講安全帽的事，他就開始要丟我，我就跑給他追。」

第六分局永福派出所長周炳旭說：「員警立即趕赴現場，發現涉案男子，涉嫌違法違序，為防止危害擴大，依法將其壓制管束。」

員警後續將趙姓男子，逮捕送上警車帶回派出所，警方說，趙姓男子沒有喝酒，但到案後語無倫次沒辦法好好交代砸店原因，後續依毀損罪嫌，移送台中地檢署偵辦，不過趙姓男子過去從沒有相關毀損前科，這次隨機到兩間店鬧事又砸店，詳細動機警方還在釐清。

