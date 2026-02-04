「脫拉庫」主唱張國璽家暴！對親妹動粗害她流鼻血 法院判拘役25日

社會中心／台北報導

阿信與張國璽（右）拉手合唱。（圖／相信音樂提供）

樂團「脫拉庫」主唱、華航機師張國璽傳出家暴，日前張國璽與妹妹在北市住處發生衝突，他因出手推擠造成妹妹鼻部腫脹、流鼻血，遭警方通報家庭暴力事件，檢方依法起訴。士林地院審理後，依家庭暴力罪之傷害罪判處拘役25日，得易科罰金。

判決指出，2025年5月23日，張國璽與胞妹在北市住處因細故發生口角，張國璽出手推擠對方，導致胞妹鼻部腫脹、流鼻血等傷害。警方獲報依規定通報家庭暴力事件，傷者驗傷出具家暴診斷證明，檢方偵查後，依法提起公訴。

士林地院審理時，張國璽雖坦承犯行，但其胞妹不願和解，法官審酌張國璽犯案動機、無前科、未取得胞妹諒解、目前從事旅遊工作、月收入約數十萬元等一切情況，判處拘役25日，得易科罰金。可上訴。



