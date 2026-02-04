「脫拉庫」主唱張國璽驚傳家暴遭妹妹提告 一審判決出爐





搖滾樂團「脫拉庫」主唱張國璽，去年5月在台北市住處與胞妹發生口角爭執，張國璽出手推擠對方，導致胞妹鼻部腫脹流鼻血，挨告家暴。檢方依法提起公訴，士林地院審理時，張國璽坦承犯行，考量他無前科、但未獲胞妹諒解等狀況，依家庭暴力罪之傷害罪遭判拘役25天，得易科罰金，全案仍可上訴。

「脫拉庫」早年以一曲〈我愛夏天〉走紅樂壇，更曾入圍金曲獎最佳演唱團體獎，但在1999年宣布解散，直到2012年才又宣告復出。張國璽還在這段時間成為華航機師，並為華航打造新歌，跨界發展相當成功。

但他2025年5月23日在台北市住家與胞妹因細故發生口角爭執，張國璽出手推擠對方，導致胞妹鼻部腫脹、流鼻血。事後胞妹報警處理，警方依規定通報家庭暴力事件，並由榮總出具驗傷證明，檢方偵辦後，依《刑法》第277條傷害罪提起公訴。

士林地院審理時，張國璽坦承犯行，考量他無前科、但未獲胞妹諒解及經濟狀況等，最終判處拘役25天，得易科罰金，以新台幣1千元折算1天，全案仍可上訴。（責任編輯：卓琦）

《上報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

