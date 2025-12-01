脫水設備上陣！文山焚化爐重啟 日減8公噸廚餘

台中市文山焚化爐緊急向民間企業租借脫水設備，廚餘經過脫水設備，固態與液體分離，固體可當燃料或高效能堆肥，液體則用作沼氣發電或肥料。（台中市環保局提供）

因廚餘含水量過高，台中市文山焚化爐日前一度停擺，影響廚餘焚燒處理。台中市環保局緊急向民間企業租借脫水設備，首部設備昨（11月30日）完成安裝並開始試運轉，第2部設備預計3天後到位。未來每天可脫水8至10公噸廚餘，降低水分超過5成，實現乾濕分離，固態可用作燃料或高效能堆肥，液態則可用於沼氣發電或肥料。

台中市環保局長吳盛忠表示，隨著全台禁止廚餘餵豬，廚餘主要以焚燒方式去化，脫水設備能減輕焚化爐負擔，提高焚燒效率。脫水後的廚餘可兼顧資源回收與能源利用，符合環保政策方向。

民進黨市議員江肇國指出，廚餘脫水並非新技術，大里與大肚垃圾場已有固定式設備，但無法直接搭配焚化爐使用。台中廚餘焚燒現況除增加爐體負擔，也影響垃圾焚化量，造成場外垃圾車排隊。他表示支持脫水措施，但操作流程與人員管理仍需持續監控，確保運作安全與效率。

