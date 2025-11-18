「脫煤者聯盟」添新成員 南韓、巴林承諾加入 亞洲第二國退煤關鍵推手

距離煤炭的「黑暗時代」落幕又往前加快了腳步。目前正在巴西舉行的COP30氣候大會上，南韓與巴林宣布加入「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance）。這個於2017年德國波昂氣候大會上成立、向世界宣告煤炭時代已經過去的聯盟，目前已有約60個國家和120個地方政府、企業和組織成員加入。

由英國和加拿大等國領軍發起的脫煤者聯盟，今年迎來亞洲國家新進成員：高度仰賴燃煤的南韓。南韓政府今年改組成立新的「氣候能源環境部」，同時為全球五大燃煤進口國之一，此次宣布退煤時程，外界看重其帶來的影響力。

南韓氣候、能源與環境部部長金星煥（右三）週一在巴西貝倫舉行的COP30氣候大會上宣布韓國加入「脫煤者聯盟」。 圖片來源：韓國氣候、能源與環境部

南韓加入號召終結燃煤

此次加入PPCA，南韓政府承諾到2040年關閉40座燃煤發電廠，亦不再新建無碳捕捉技術的燃煤電廠。南韓目前共有61座燃煤電廠，其中40座預計將在2040年前除役，其餘21座則將在進行經濟與環境可行性評估，以及公開徵集意見後，於2026年訂出除役計畫。

根據《中央日報》，韓國成為繼新加坡之後亞洲第二個加入聯盟的國家。PPCA也預期，南韓將在亞太區扮演關鍵推手。

南韓氣候、能源與環境部長金星煥（Kim Sung-hwan）說，「淘汰煤炭不僅對氣候是必要的，而且對能源安全、企業競爭力和創造就業也有好處，不僅對韓國，而且對所有其他國家都有利。」

PPCA的目標是，經濟合作與發展組織（OECD）和歐盟（EU）成員國在2030年終結燃煤發電，其他國家則於2040年停止燃煤發電。

全球前五煤炭進口國、燃煤發電占三成

《朝鮮日報》報導，截至2024年，燃煤占南韓發電量的28.1%。2023年，該國的燃煤發電裝置容量為39.1GW，全球排名第七。南韓的「燃煤首都」忠南清道，則已於2018年加入PPCA。

南韓幾乎所有燃煤均仰賴進口。《衛報》報導，南韓是全球五大燃煤進口國之一，尤其仰賴澳洲煤炭。澳洲正在爭取成為明年的氣候大會主辦國，澳洲同時也為全球第二大煤炭出口國。氣候能源金融（Climate Energy Finance，CEF）總監巴克利（Tim Buckley）表示，韓國的加入是「好消息」，意味著澳洲的貿易夥伴正在「回應氣候科學及其公約義務」。

PPCA表示，將協助韓國以公正、負責的方式加速淘汰燃煤，確保沒有任何勞工或社區被犧牲，同時促進經濟成長與能源安全。根據PPCA新聞稿，民調顯示，99%的南韓企業高層支持從化石燃料轉向再生能源，92%則明確支持在十年內淘汰燃煤電力。

英國氣候部長暨PPCA聯盟共同主席凱蒂·懷特（Katie White）表示：「當前是全球脫煤的關鍵時刻，南韓與巴林的加入展現了真正的氣候領導力。這不僅能創造新工作，也將推動經濟成長。」

巴林雖從未建有燃煤電廠，但此次亦正式承諾未來不興建燃煤設施，並將參與推動全球潔淨能源轉型。