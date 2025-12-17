即時中心／林耿郁報導

台南市安平區23歲清潔人員，遭酒駕的48歲鄭姓嫌犯高速撞死，引發社會憤怒；但更駭人的是，如今傳出鄭嫌疑似正在賣房脫產。對此民進黨台南市議員林依婷回應，自己除了會與立委林俊憲協助請領補償金外，也會努力不讓肇事者跑掉！

想幹什麼？昨（16）天早上8點多，台南市安平區慶平路，一台民間垃圾車正在收垃圾時，遭酒駕的48歲鄭姓餐廳老闆高速撞擊，造成車上23歲陳姓女清潔員當場慘死；事故發生後引發社會憤怒，目前鄭嫌已被地院裁定羈押。

不過令人錯愕的是，有網友指出鄭嫌疑似正在賣房，將自己位於南科附近的透天厝，以1,180萬的價格掛上網求售。看不下去的網友呼籲，請大家不要跟他買，「讓法院強制執行，賠償給被害者家屬」。

另一方面，民進黨議員林依婷也在threads上回應此事。由於安平區垃圾委託民間清運，因此死者並非環保局正式編制的清潔隊員，不過因為是在執勤中遇害，後續會跟綠委林俊憲討論，協助家屬領取120萬元補償金。

同時她也呼籲死者家屬，可以跟自己聯繫，協助後續事項處理。她將「努力不讓酒駕肇事者跑掉」！

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：快新聞／脫產？台南酒駕男「撞死23歲女清潔員」疑上網賣房 綠議員放話「別想逃」

