脫衣坐檯、場外性交易！嘉義色情KTV酒店被抄 38 CUP爆乳賣淫女團滅

社會中心／陳韋劭報導

不法集團仲介泰國籍女子來台脫衣坐檯、性交易牟利。（圖／翻攝畫面）

移民署嘉義縣專勤隊日前突襲轄內兩家音樂會館、KTV酒店，查獲24名泰國籍女子脫衣坐檯、供客人觸摸賺取小費，甚至私下與男客出場性交易，另循線拘提色情仲介集團2名成員到案，全案已依妨害風化及人口販運防制法等罪嫌法辦。

專勤隊指出，非法仲介集團透過泰國經紀人或利用手機通訊軟體，招攬泰國女子以觀光名義入境台灣，再由專人管理、接送至嘉義某音樂會館及KTV酒店從事坐檯陪酒，泰籍女子穿著清涼、作風大膽，以脫衣、供客人觸摸等猥褻方式收取小費，吸引大批男客前往消費，甚至私下出場從事性交易。

專勤隊人員掌握仲介集團運作模式及泰籍女子出沒地點，日前聯會同相關執法單位前往查緝，專案人員先喬裝埋伏，待確定店內有不法情事後，隨即發動突襲搜索，共查獲24名泰籍女子、2名色情仲介集團成員，另查扣手機、翻譯機、記帳簿及現金38萬餘元等證物。

專勤隊突襲音樂會館、KTV酒店，查獲24名泰國籍女子脫衣坐檯。（圖／翻攝畫面）

專勤隊表示，薛姓及孫姓等19名非法仲介集團成員，日前已違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢察官偵結後起訴。泰籍女子則被收容待遣返。

專勤隊呼籲，非法聘僱外來人口從事工作，可依違反就業服務法最高處75萬元罰鍰；非法仲介行為，最高可處50萬元，意圖營利者恐面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。



