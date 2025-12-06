脫衣戲遭刪！劉以豪秒大解放嗑炸雞 詹子萱自爆藏男神「私密照」
監所職場喜劇《監所男子囚生記》話題熱度持續攀升，本週劇情將迎來重大變革。有趣的是，劉以豪原本有場在天台運動、脫上衣的戲，他為此非常努力健身，未料最後考量到角色性格，決定調整劇本，將該畫面全刪掉，劉以豪因此大解放笑說：「既然不用拍，那就開始吃炸雞了。」
在最新劇情中，劉以豪飾演的教誨師姜一傑，在此關鍵時刻赫然察覺，由郭子乾飾演的典座父親可能涉入灰色地帶與不法事件，面對親情與職責的矛盾，他必須做出一個足以影響所有人的艱難抉擇。
而為了專業呈現監所管理員的訓練細節，劉以豪在開拍前接受了扎實的柔術訓練。劉以豪分享，「摔不只是自己用力，被摔的人也要用力，需要互相保護。」對互打的雙方都很具挑戰性。劇中有一場從背後環抱陳澤耀、再使出技巧把對方摔出去的動作，展現課堂中的技術，雖然沒有將所學的技巧全部展現，但他認為很好玩！除了柔術，劇中讓他印象最深刻的動作戲，其實是施名帥的招牌動作。
劉以豪回憶劇中初入戒護科時，遭遇受刑人暴動被挾持受傷，由施名帥飾演的前輩以一招流暢又有力量的「剪刀腳」救回，因此對施名帥留下深厚恩情。劉以豪直言，所有動作戲中，他最想學的正是施名帥的這招「剪刀腳」，讚嘆畫面流暢又有力量，這場救命恩情戲也是串連角色情感的關鍵。
劉以豪與詹子萱私下互動的逗趣程度，也成為片場開心果。兩人形容彼此的相處是「一直都在互相攻擊」，私下「相愛相殺」不停戰。他們互相惡作劇，互拍對方的「醜照」成了日常。詹子萱更爆料：「我手機很多他的照片，之後想剪成一個合輯。」讓劉以豪急忙哀求不要公開。
飾演社工師的詹子萱，談及拍攝過程中最辛苦的一天，是在台中頂樓拍攝劉以豪情緒重的一場戲。她回憶：「當天風超大，冷到頭痛，我跟以豪兩個人狂發抖。」為了不讓身體狀況影響到劉以豪的情緒重點戲，她必須在鏡頭開始後強行穩定狀態，確保整場戲順利完成，可見演員們為戲付出的專業與努力。
而這場天台戲，劉以豪也曝光幕後小插曲：原劇本設定有一場姜一傑在天台運動、脫上衣的戲，需要展現角色的身材狀態。為此他非常努力健身。但他與導演討論後，考量到角色性格，最終決定調整劇本，將該畫面全數取消。劉以豪表示他對角色的想法：「一傑一板一眼，因為生氣跑到天台脫衣有點怪。」戲份刪除後，他也立即「解放」自己，笑說：「既然不用拍，那就開始吃炸雞了。」展現出他私下幽默、輕鬆的一面。詹子萱也分享了與劉以豪合作的觀察，形容他與原本想像中不同：「原本以為他很文質彬彬，後來發現他其實很自由、很幽默，是冷面笑匠。」
