脫衣毒打凌虐擄人勒贖600萬 黑幫男遭重判10年

北市黑幫成員今年4月間以賭債為由，強押被害人到士林拘禁脫衣凌虐毆打，強逼轉帳虛擬貨幣並向家屬勒贖600萬元，士林地院依強盜、擄人勒贖等罪判主嫌10年2月有期徒刑。

檢警調查，主嫌林廷偉（24歲）與同夥假借被害人莊姓男子竊取詐騙贓款2000萬元為由，今年4月12日深夜在北市松山區一間餐廳將對方押走，載往士林區一處招待所用手銬銬住雙腳，強迫脫光衣物交出身上財物，並與同夥分持球棒及皮帶毆打凌虐。

林男強逼被害人手機說出密碼，將6859泰達幣轉入自己虛幣錢包，指示李姓少年操作莊男網銀轉出9千多元償還少年的私人債務，林男與陳男還拿被害人身上鑰匙到其住處搜刮，還隔天還強迫莊男打電話向母親求救，林男在電話中恐嚇「總不可能為了說這1000萬、2000萬要了一個人的性命吧？沒有必要啦！」一開始開口要求1000萬贖金，最後經交涉後將到600萬元。

莊男母親周女接到勒贖電話後向警方報案，警方循線埋伏攻堅救出莊男同事逮捕嫌犯依法送辦後由士林地檢署起訴，案經士林地院審理，法官認為林男惡行重大危害社會治安甚鉅，依強盜及擄人勒贖罪判處10年2月有期徒刑，陳男則依器強盜罪處有期徒刑7年6月。

