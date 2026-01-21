脫衣關廁所毆打餵屎尿、瀉藥虐死12歲繼女 惡魔繼母判死「已處決」

福建繼母許金花虐死12歲繼女，手段兇殘遭判死，於今年1月20日伏法。（圖／取自微博）

台中虎媽虐死女兒新聞震驚全台，而在對岸福建，也發生一起繼母狠心虐死12歲繼女、生父在一旁協助看戲的案件，繼母遭當地法院判處死刑，並於本月20日執行完畢，生父則判決13年有期徒刑。

綜合陸媒報導，福建女子許金花先是在2023年9月逼迫琪琪辦理退學，在父親劉江的簽名旁寫下「我自願退學」，自同年12月5日起，許金花將琪琪脫光衣服關在廁所施虐長達17天，期間不給食物，逼吃喝屎尿，還動不動就拿棍棒、水管毆打施虐，生父劉江看到許金花傳給他的琪琪傷勢照後，不僅沒有制止，反而開心叫好，回訊「打死她，放著她跑出去也不要管，最好死在外面」，並購買1600片瀉藥協助施虐，後者在同月22日傷重不斷抽搐，最終身亡。

許金花發現琪琪死亡後，為了隱瞞事實，先幫琪琪洗淨身體，並換上乾淨衣物後，刪除客廳監視器畫面後才送醫，意圖偽裝成意外，然而醫生見到琪琪傷勢過重，加上許金花說詞反覆，認為事件不尋常，當場報警。

警方調查發現，許金花與劉江一家關係複雜，除了12歲的繼女琪琪（化名）與劉江為親生父女外，其他兄弟姊妹成員都沒有血緣關係，全為許金花與前任在一起時「收買」而來。而這些兄弟姊妹在許金花的命令下，被迫一起圍毆琪琪，許金花還強調「專打頭就好」，若不從就會遭受許金花毆打，且其餘兄弟姊妹身上也都有許金花施虐的傷痕，更發現許金花常用手機上網查詢「孩子傷口泡洗衣粉會如何」，痛斥根本毫無人性。

法醫鑑定結果，琪琪生前遭受嚴重凌虐，死因為長期營養不良，以及外傷過重，傷口化膿感染導致多重器官衰竭，且帽狀腱膜下大量出血，符合鈍器重擊特徵。警方逮捕許金花與劉江，兩人拒絕認罪，聲稱只是管教，都是為了琪琪好，並未有殺人念頭，死亡只是意外。

案件經過2年審理，最終法院在去年12月23日三審定讞，以故意傷害罪、虐待罪、故意殺人罪判學許金花死刑，生父劉江則是虐待罪、故意傷害罪，分別判處死刑與13年，法官痛批兩人泯滅人性，踐踏人倫底線，犯後態度惡劣，依法從重審判。許金花最終在前天（20日）伏法。

