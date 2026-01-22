脫衣關廁所毆打餵屎尿、瀉藥虐死12歲繼女！繼母遭判死「已處決」
國際中心／施郁韻報導
日前台中有一名虎媽虐死女兒，消息震驚社會。大陸也發生一起駭人的虐童慘案，一名繼母狠心虐死12歲繼女，將她囚禁在廁所，還逼迫吃屎喝尿，更殘忍用針縫嘴，導致繼女受虐致死，體重僅剩20公斤。繼母遭當地法院判處死刑，本月20日執行完畢，生父則判決13年有期徒刑。
據陸媒報導，法院判決書指出，大陸福建女子許金花，2023年9月逼迫繼女辦理退學，在劉姓父親的簽名旁寫下「我自願退學」，同年12月5日起，許金花將繼女脫光衣服關在廁所施虐長達17天，不僅斷絕飲食，強逼繼女吞食排泄物，還拿棍棒、水管毆打施虐。
劉姓生父見到許金花傳了女兒的傷勢照後，沒有制止之外，還開心叫好，稱「打死她，放著她跑出去也不要管，最好死在外面」，並購買1600片瀉藥協助施虐，最終女兒身亡。
許金花手段兇殘，曾持針刺穿繼女的手腳，甚至用針線將嘴巴縫合，造成她全身布滿傷痕、嚴重化膿感染，最終因飢寒交迫與急性循環衰竭慘死。
警方調查發現，許金花與劉姓生父一家關係複雜，除了12歲的繼女外，其他兄弟姊妹都沒有血緣關係，全是許金花與前男友交往時「收買」而來。
檢警查出，許金花手機搜尋紀錄中，見到「孩子傷口泡洗衣粉會如何」等虐待方法的搜尋紀錄。生父在案發期間，竟提供繩索與瀉藥協助施虐，被法院認定為共犯。
案件經過2年審理，法院於去年12月23日三審定讞，以故意傷害罪、虐待罪、故意殺人罪判許金花死刑，最終在本月20日伏法。生父則因犯故意傷害與虐待罪，合併執行有期徒刑13年6月。
