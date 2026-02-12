脫褲子放屁！科學家真的算出來了 平均一天放32次
有句俗話叫「脫褲子放屁」，放屁雖是人之常情，但我們一天放多少次的屁，卻難以得知。現在美國馬里蘭大學（University of Maryland）利用特製內褲，計算出人類平均一天要放32次屁，另外還有「放超多」跟「放超少」的族群。
人類平均一天放屁32次 「屁王」多達50次
馬里蘭大學的實驗團隊，在特製內褲裡放置特殊感應器，來計算受測者一天要放幾次屁。最後結果發現，人類平均一天會放32次屁，比過去醫學認證的14次還要多，甚至已達兩倍。
不過研究也發現，有的人真的是「屁王」，是氫氣的超級製造機，每天可以排氣40-50次。但有的人是「放屁和尚」，也就是放屁次數極度稀少，無論攝取多麼高的纖維質食物，例如每天吃25-38克的纖維質食品，他們平均一天只會放4次屁。
研究團隊：偵測放屁就像偵測血糖 有助醫療發展
研究團隊指出，放屁通常是醫生在評斷患者健康狀況的指標之一，就像偵測血糖一樣，而這項研究，可以填補醫學上、難以計算放屁次數的不足。研究團隊也說，每個人的「內臟敏感度」都不一樣，這意味著有些人可能會放出更多的屁，卻自己根本察覺不到。
因此研究團隊這次研發這款特製「放屁內褲」，在內褲裡建置一個極小的感應器，團隊也稱這次受測者試穿，高達8成回報沒有感受到不適的問題。
現在研究團隊正計畫把這項研究工作，拓展成為全國性計畫，製作「人類排氣圖譜」。任何年滿18歲且居住在美國的人，都可以參加這項研究，研究團隊將對受測主寄送一個智慧內褲設備，讓他們開始記錄自己的放屁數據。
沒人想喝酒？海尼根全球大裁員
[NOWnews今日新聞]荷蘭啤酒釀造商海尼根（Heineken）11日宣布，將從全球裁撤6000員工，約佔全球87,000名員工的7%，因需求疲軟等因素，導致獲利慘淡，被迫下修獲利成長預期。根據路透...
威德益生菌市佔率第一！通路佈局成關鍵
威德益生菌熱銷的原因，從專利菌株、便利劑型到通路佈局都是關鍵
擊劍新星李讓為運動幣抽籤 有預感抽到自己
（中央社記者黎建忠台北12日電）運動部今天舉行運動幣抽籤，受邀抽籤的18歲擊劍新星李讓一抽就讓自己也獲益，他笑說：「可能是我生日（3月1日）快到了，抽之前我就有預感會中。」
北北基地質賞析手冊發布 6路線帶你發現地景之美
（中央社記者曾筠庭台北12日電）經濟部地礦中心今天發布第6本地質賞析手冊「北北基生活圈-登上大屯火山．從新角度遊山河海」，以地質環境教育為主軸，規劃北部岬灣海岸、陽明山火山、觀音山火山、南勢溪流域河谷、基隆河上游河谷及金銅煤礦區等6條主題路線，帶領民眾從地質視角認識北北基「山、河、海」地景之美。
點亮少年光明燈! 翁章梁:他們需要被相信的機會
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義縣警局已經推動兩年的，拉他一把，點亮少年光明燈方案，日前舉辦感恩回饋活動，縣長翁章梁特別感謝14位協助少年就業的業者，同時致贈禮品給參與計畫的25名少年，翁章梁說走偏少年很多只是需要一個被相信、被接納的機會，透過相關單位攜手合作，就能幫助孩子走入正軌，也為社會注入更多正向力量。拉他一把，點亮少年光明燈！民間企業投入提供就業機會。（圖／民視新聞）細心的將一隻又一隻的雞放入烤爐內，等到烤熟之後，利用巧手慢慢將雞肉剝開，已經在甕仔雞店工作兩年多的小全，曾經因為家境困難而自暴自棄，所幸在嘉義縣少年輔導委員會的協助下，才能回歸正途。接受輔導個案小全：「在我有了一些不良的事件之後，一直輔導著我也很關心我家裡的情況，以及工作上的狀態。」甕仔雞店長陳聰傑：「我們都看得出他進步非常多，也非常積極配合我們的工作安排。」其實像小全一樣狀況，曾經走偏的少年並不少，但為了讓他們遠離犯罪以及站穩腳步，嘉義縣從兩年多前開始推動拉他一把，點亮少年光明燈活動，除了餐飲業之外，也有相關工程、飯店等業者熱心參與提供就業機會，嘉義縣長翁章梁特別頒發感謝狀，表揚他們為社會的付出。嘉義縣長翁章梁：「我們要拉他一把謝謝企業界，大家共襄盛舉我們希望這樣的活動，能夠挽救更多的年輕人。」民間企業提供就業機會，誤入歧途少年重新步入社會，嘉義縣長翁章梁特別表揚。（圖／民視新聞）翁章梁說，許多少年需要的是被關懷以及被看見，只要有人在適當的時間伸出溫暖的雙手，就能讓他們的人生不一樣，曾參與計畫的小安就說，非常感謝輔導員以及民間人士，現在他從被幫助的，要轉變成幫助者，繼續把愛傳下去。曾接受輔導個案小安：「彌補以前我的不懂事，然後也想要拉這些少年一把，因為曾經的我也是他們的一份子。」曾經誤入歧途的少年，因為有人拉了一把，如今在各個領域展穩腳步，不僅生活有了重心有了依靠，也讓社會少了更多犯罪。原文出處：點亮少年光明燈！ 翁章梁：他們需要被相信的機會 更多民視新聞報導44歲女拿尿「塗抹全身+天天喝」讚：皮膚回春不長痘 專家狂搖頭白內障別等！白內障微創手術搭飛秒雷射 提升術後品質威力彩飆13.5億「台彩認了最會中獎號碼」！內行人抱走20億
蓋洛普停止追蹤總統支持率 終結數十年傳統
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國「國會山莊報」今天報導，著名美國民調機構蓋洛普（Gallup）宣布，將停止追蹤政治領導人的支持率，從而終止自1930年代開始追蹤總統民眾支持度的長期慣例。
原博館籌備處新主任謝美蘭宣誓就職 (圖)
國立原住民族博物館籌備處12日舉行新、卸任主任交接典禮，由原民會主委曾智勇（後中）監交，新任籌備處主任謝美蘭（前）宣誓就職。
川普「和平理事會」首場峰會 印尼確認總統出席
（中央社雅加達11日綜合外電報導）印尼外交部發言人瓦赫德（Vahd Nabyl Achmad Mulachela）今天表示，總統普拉伯沃將出席本月19日於華盛頓由美國總統川普主持的「和平理事會」（Board of Peace）會議。
日本將修改經濟安保法 盼鼓勵日企到海外投資
（中央社東京12日綜合外電報導）日媒披露，日本政府即將修改的經濟安全保障推進法，內容包含新設政府能吸收日本企業在海外的經濟安保重要投資案損失風險的機制。新法也擬強化支援發展中國家修建基礎建設。
金曲歌后對尬「蕉佛」 大港首變裝皇后登上萬人舞台
金曲歌后對尬「蕉佛」 大港首變裝皇后登上萬人舞台
美眾議院通過護台法案 學者：反映國會對中負面觀感 但執行關鍵在川普
美國國會眾議院以395:2壓倒性數票通過《保護台灣法案》（PROTECT Taiwan Act），眾議院跨黨派議員的支持毋庸置疑，外交部長林佳龍特別在臉書發文感謝，淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中接受POP RADIO的〈POP大國民〉節目主持人彭光偉專訪也表示，這顯示美國國會對中國的負面觀感，如果全案走完立法程序、並經川普總統簽署生效，最後如何執行的關鍵還是在川普。
少見甩鍋活人！水泥工擁罕見左輪散彈槍 推給入獄友慘被打臉
警方歷年偵辦槍械案件時，犯嫌常將黑槍來源推給「已歿友人」或「過世大哥」，企圖死無對證卸責，不過台中市這起案件卻出現少見情節，26歲邱姓水泥工遭查獲持有罕見「左輪霰彈槍」，竟將槍枝來源指向一名仍在世的吳姓友人，聲稱對方入監前託付保管，只是說詞禁不起查證，近日仍遭檢方起訴。
美眾院撤銷對加拿大所徵關稅 參院與川普仍可否決
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國眾議院今天投票撤銷川普總統對加拿大商品所開徵的關稅，雖然此舉象徵意義大於實質影響，但這是共和黨人對川普代表性的經濟政策少見的反對聲音。
砸大錢買68包刮刮樂！男「1張都沒中獎」崩潰：這是場騙局
英國知名網紅團體「Sidemen」當中的三個成員佩恩（Ethan Payne）、巴恩（Vikram Barn）、樂維斯（Harry Lewis）決定要進行一項實驗，就是在搭乘瑞安航空（Ryanair）時，要買下機上販售的所有刮刮樂，並將其拍成影片發布TikTok中，沒想到即便買光所有刮刮樂，結果卻一張都沒有中。
去年全州損失逾4200萬元 紐約州警示：情人節提防愛情詐騙
情人節將至，紐約州消費者保護廳(Division of Consumer Protection)10日發布警示，提醒民眾...
疑A柱阻擋視線釀禍！新莊2行人遭撞飛駕駛恐挨罰3萬6
新北市新莊區昨天深夜10時許發生車輛撞傷行人意外。48歲王男開車行經新莊區西盛街欲左轉龍安路時，疑似視線遭A柱阻擋，猛撞...
桃園驚傳擄人案! 男遭"軟禁汽旅"趁隙逃跑報案
地方中心／綜合報導桃園傳出擄人案，兩名嫌犯因為和男子有訴訟糾紛，竟然持刀威脅，將他軟禁在汽車旅館內，還造成他手指受傷，後來嫌犯開車轉移到其他地方，男子趁他們不注意，跳車溜走，趕快到警局報案，警方也透過車牌追人，終於成功攔查犯案車輛！
IPO在即創始團隊半數離職 馬斯克重整xAI布局太空AI
（中央社舊金山11日綜合外電報導）馬斯克（Elon Musk）創立的人工智慧（AI）新創公司xAI兩名共同創辦人本週接連辭職後，創始團隊目前已有半數成員離開，引發外界對預期初次公開募股（IPO）前的人才留任能力產生新的疑慮。
李貞秀去年3月才放棄中國籍 邱垂正：參選資格有巨大爭議
具中配身分的民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，陸委會主委邱垂正今天（12日）受訪時強調，在台設戶籍滿10年才得以登記成為公職候選人，設籍時間點應以繳交喪失原籍證明起算，李貞秀去年3月才補繳放棄國籍證明，參選資格恐有巨大爭議。
陸軍上士盜賣營區大理石板 繳回犯罪所得獲緩刑
（中央社記者張榮祥台南12日電）陸軍朱姓上士盜賣營區工程大理石板，獲利新台幣5萬元，遭送辦後坦承犯行，返還大理石板及繳回犯罪所得，台南地方法院今天判刑1年10個月，緩刑4年，全案可上訴。