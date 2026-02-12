脫褲子放屁！科學家真的算出來了，平均一天放32次。圖／翻自《每日郵報》

有句俗話叫「脫褲子放屁」，放屁雖是人之常情，但我們一天放多少次的屁，卻難以得知。現在美國馬里蘭大學（University of Maryland）利用特製內褲，計算出人類平均一天要放32次屁，另外還有「放超多」跟「放超少」的族群。

人類平均一天放屁32次 「屁王」多達50次

馬里蘭大學的實驗團隊，在特製內褲裡放置特殊感應器，來計算受測者一天要放幾次屁。最後結果發現，人類平均一天會放32次屁，比過去醫學認證的14次還要多，甚至已達兩倍。

廣告 廣告

不過研究也發現，有的人真的是「屁王」，是氫氣的超級製造機，每天可以排氣40-50次。但有的人是「放屁和尚」，也就是放屁次數極度稀少，無論攝取多麼高的纖維質食物，例如每天吃25-38克的纖維質食品，他們平均一天只會放4次屁。

科學家特製內褲來偵測放屁次數。圖／翻自《每日郵報》

研究團隊：偵測放屁就像偵測血糖 有助醫療發展

研究團隊指出，放屁通常是醫生在評斷患者健康狀況的指標之一，就像偵測血糖一樣，而這項研究，可以填補醫學上、難以計算放屁次數的不足。研究團隊也說，每個人的「內臟敏感度」都不一樣，這意味著有些人可能會放出更多的屁，卻自己根本察覺不到。

因此研究團隊這次研發這款特製「放屁內褲」，在內褲裡建置一個極小的感應器，團隊也稱這次受測者試穿，高達8成回報沒有感受到不適的問題。

現在研究團隊正計畫把這項研究工作，拓展成為全國性計畫，製作「人類排氣圖譜」。任何年滿18歲且居住在美國的人，都可以參加這項研究，研究團隊將對受測主寄送一個智慧內褲設備，讓他們開始記錄自己的放屁數據。



回到原文

更多鏡報報導

「四白眼女生」意外成網紅 眼珠如貓咪自曝：我是真的有病

41J肉聲／冬奧選手奪銅變告解大會！ 自爆出軌偷吃「我知女友恨我，但我愛她」

曾說出「我們習近平」！高金素梅親中言論被挖 16年前拿中國1億元救災民惹議

草帽海賊團登台！高雄3/14變身偉大航道 喬巴超萌現身提問「海賊是什麼？」