「脫鉤中國」超前部署 日水產業：早知中國不可靠

中國再度禁止日本水產進口，不過相較於2023年的突襲式禁令，這回日本水產業很淡定，因為今年6月才剛解禁，中方要求的註冊審查又耗時，目前日本近700間業者申請，只有3間成功出口，影響不大；尤其在這2年間，日方也已心生警惕，另外開拓歐美及東南亞市場，積極尋求與中國脫鉤。

中國再度禁止日本水產進口，不過日方也已心生警惕，另外開拓歐美及東南亞市場，積極尋求與中國脫鉤。（圖／記者許雅惠攝影）

煎得滋滋作響的肥美干貝燒，令人食指大動。

日本民眾：「我一口吃掉。」

日本民眾：「太好吃了！我還要再吃一個。」

如今日中僵局，本月初剛解禁的部分日本水產品進口，中方又禁了，但日本漁民很淡定，一方面中國這塊餅本就難搶，註冊檢驗曠日廢時，得花費業者近5個月時間申請，目前全日本近700間設施提申請，獲准出口中國的只有3間。

丸子三和水產社長 山崎和也：「（中國）看似是把門打開了，但實際上還沒動起來，原本以為能更快推進，但今年大概做不了中國的生意了。」

因此即使中國再收緊政策，也不會像2年前那樣干貝滯銷、價格暴跌，加上日本業界已心生警惕，對於水產品被當「外交籌碼」心生憤慨，積極和中國脫鉤。

前美國駐日大使 易曼紐：「消除中國經濟脅迫的最佳方式，是向目標國家或產業提供支援或協助。」

2022年日本扇貝5成外銷中國，到2024年中國佔比剩37%左右，美國以27.5%躍居第二，中國雖一度佔了日本水產出口市場約1/5，但日本既已開拓歐美及東南亞新通路，中國再出舊招影響不大。

中國民眾：「支持，就不要吃了嘛！」

中國民眾：「在國家大義面前，就以國家利益優先。」

話雖如此，但一聽說中方可能改進口印度海鮮，又是一片哀嚎，說不想當垃圾桶；另一方面傳出中國赴日機票取消逾50萬張，仍有中國網友照去不誤，聲稱「絲滑入境日本」，根本沒影響。對這場外交風波，中國官方與民間的體感，恐怕也是兩樣情。

