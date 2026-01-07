脫鉤代孕！人工生殖法明審查 民團偕8女性綠委：政院版有共識先行

台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台、台灣婦女團體全國聯合會，偕同8位民進黨女性立委舉行「單女女同可上路、代孕制度現難行」記者會。(記者塗建榮攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲上週與民眾黨立委陳昭姿為「人工生殖法」納入代孕拜會藍綠黨團。面對立法院社福及衛環委員會明將排審「人工生殖法」遭疑恐被包裹送出委員會、逕付黨團協商，數個婦女團體今協同8名民進黨女性立委召開記者會呼籲，「人工生殖法」修法應以行政院版為主、脫鉤代理孕母，且要逐條審查、充分討論。

台灣女人連線、婦女新知基金會等多個婦女團體今與民進黨立委范雲、黃捷、吳思瑤、吳沛憶、郭昱晴、林月琴、陳培瑜和張雅琳等人，召開「單女女同可上路、代孕制度現難行」。

民團指出，立法院明將審查「人工生殖法修法草案」，此次共有18個版本，目前有立法委員提案的修法版本將代理孕母合法化納入其中，但是內容並不完整，在尚未有社會共識下，以此急就章審查，不但嚴重輕忽代孕議題對現行法制與價值觀的衝擊，亦會造成代理孕母、代孕子女等弱勢者無法彌補的權益損害。

民團主張，代孕議題相當複雜、需要更長的討論時間，若將兩項議題綁在一起，將延誤人工生殖擴大適用對象的修法。因此，代理孕母應和「人工生殖法」脫鉤處理，優先進行人工生殖修法。

台灣女人連線理事長林綠紅表示，她耳聞「人工生殖法」將在明日委員會中打包送出委員會，逕付黨團協商，這麼複雜條文、19個版本，若明早唸完條文，下午審查就可以出委，用協商方式，立法院就是以利益交換來犧牲弱勢女性子宮權人民會看得很清楚。

民進黨立委、政策會執行長吳思瑤表示，明天即將排審且正式列案有18案，所有版本最大公約數就是針對女同性配偶、未婚女性可適用人工生殖技術；至於藍白提出代孕的部分，無論是無子宮或因病需要代孕配偶、有子宮之跨性別者等，都不是多數意見。執政黨意見就是「人工生殖法」有共識者先行，也就是行政院版本。

吳思瑤強調，執政黨今日出席的8位民進黨立委，絕對捍衛辯護行政院版，排審是為了議案可以充分討論，女性身體自主權、子女的最大利益都不應被政治交換，也不會被交換。民進黨團支持主充分討論、嚴謹對話、逐條審視，絕對不可包裹送出。

民進黨立委范雲指出，台灣人工生殖技術領先世界，但現行法規嚴格限制僅有「異性戀夫妻」，且經診斷為不孕症才可以使用。法律明顯已過時，無視2019年台灣已通過的女同志伴侶得以結為配偶的事實，也排除單身有意願、有權收養子女的成年女性，在目前法規下無法使用人工生殖技術。

范雲強調，助孕科技與人工生殖是相當複雜但重要的議題，在多次諮詢婦女及性別團體後，大家的共識是，保障女性身體自主權及子女最佳利益，本階段開放單身女性及女同志配偶適用人工生殖技術的修法；至於社會尚無共識的代理孕母，應該脫鉤處理。

