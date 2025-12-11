脫鉤「代理孕母」 政院拍板《人工生殖法》修正草案

衛福部長石崇良今（11）天列席行政院會後記者會。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院會今（11）日通過《人工生殖法》修正草案，開放已完成結婚登記的女同性伴侶及未婚女性合法使用人工生殖技術，強調女性不因婚姻狀態而受到差別待遇，落實《聯合國消除對女性歧視公約》（CEDAW）精神，該草案後續將送交立法院審議。主持院會的副院長鄭麗君裁示，這次修正《人工生殖法》由中央主管機關指定的專業機構進行子女最佳利益的評估，且適合人工生殖，才能提供人工生殖技術相關醫療服務，以確保人工生殖子女於穩定及安全的環境中成長。但爭議較大的「代理孕母」部分，則確定將脫鉤處理。

廣告 廣告

針對這次修正重點，衛福部指出，強化人工生殖機構管理與規範，另增訂手術及侵入性治療之知情同意程序，以及強化生殖細胞之捐贈及使用管理規範。再者，維護子女最佳利益部分，欲受術對象於實施人工生殖前，須由中央主管機關指定的專業機構進行子女最佳利益的評估，且適合人工生殖，才能提供人工生殖技術相關醫療服務。

至於「代理孕母」部分，衛福部長石崇良強調，涉及健康權問題，需凝聚共識，這次修法並未納入。此次修法的核心精神為確保女性生育自主權與落實人工生殖子女的最佳利益。未來接受人工生殖者，須於受術前經過「子女最佳利益評估」，包括養育環境和經濟條件等面向，且各國已有類似作法，此次修法希望確保兒童權益更周全，也將確保人工生殖子女親子關係法定地位穩固，將與血緣子女地位相同。但此次《人工生殖法》修法必須具備「長久居住事實」，例如持有永久居留身分等，避免排擠國內醫療資源，將以我國國人為優先考量。

鄭麗君裁示，《人工生殖法》自96年施行以來，僅限異性婚姻夫妻適用人工生殖技術，此規定對於未婚、離婚、喪偶以及同婚等女性群體，已無法平等保障其經營家庭生活的基本權利。

鄭麗君說，這次修正人工生殖法，是為了尊重女性生育自主權為基本理念，將未婚女性及同婚女性納入適用對象，平等對待其經營家庭生活的權利；同時落實「兒童最佳利益」之保護、明確規範人工生殖子女的法律地位，並完善母子權益與家庭支持體系，確保每個家庭能夠在法律保障下平等發展。該案送請立法院審議後，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

減輕農民經濟負擔 農退儲金提繳分擔改為農民4成、政府6成

政院明拍板《人工生殖法》草案 擴大適用「女性同性婚姻配偶及單身女性」

放寬人工生殖技術使用對象。 圖：衛福部國民健康署提供

維護人工生殖子女最佳利益。 圖：衛福部國民健康署提供