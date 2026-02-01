脫離男團單飛出擊！黃文廷高難度飛踢舞力全開

黃文廷單飛推出〈黏踢踢〉。索尼音樂提供

新星黃文廷正式單飛出擊！憑藉在男團Ozone累積的舞台實力與高人氣，推出個人首支唱跳單曲〈黏踢踢〉，以甜蜜戀愛為主題，打造兼具節奏感與畫面感的專屬戀愛舞曲，展現可愛與帥氣並存的全新面貌。

〈黏踢踢〉由黃文廷與新生代創作人桃子A1J、滴燙Ditton共同完成詞曲創作，他更親自投入製作與舞蹈設計，從音樂到肢體語言皆緊扣歌曲概念。歌名結合諧音趣味，象徵戀人間形影不離的甜蜜依附，同時延伸自他擅長的武術「踢」技意象，將俐落動感融入節奏之中，而「踢踢」也巧妙呼應英文名 Tin，增添個人標誌。

黃文廷單飛推出〈黏踢踢〉。索尼音樂提供

舞蹈設計同樣也是亮點，由黃文廷親自參與編舞，手勢以「Tin Tin」化為「T」字動作，搭配快速俐落的「踢踢」腳步，將歌名轉化為可視化語彙；Dance break更融入武術元素，大秀側翻、空中迴旋踢等高難度動作，展現舞功與武術底子，帥度破表。

MV拍攝當天，他為挑戰踢開瓶蓋反覆嘗試，呆萌又認真的模樣笑果十足；Ozone成員子翔、哲言與祖安更驚喜探班力挺，讓他直呼感動，笑說：「他們能來就是最大的支持。」團員間的好感情，也為這趟個人旅程注入滿滿能量。

團員們驚喜探班黃文廷。索尼音樂提供



