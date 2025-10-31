脫離黑幫重返社會 日本「極道之女」助更生人

一頭金髮的西村真子在神社進行志工服務。外表像普通人的西村，雙臂和頸部滿布刺青，是過去闖蕩極道世界所留下的印記。

出身一般家庭的西村有著反骨的性格，因為受不了公務員父親嚴苛的家教，青春期就離家出走，20歲加入黑幫，打架、恐嚇、販毒成了日常。她曾經為了贖罪，依照幫規，親手切下自己的指頭，只為了在男性霸權的黑幫組織，證明女性也擁有同等的極道氣勢。

前黑幫成員西村真子表示，「就像我說的，他們總是瞧不起女人，例如有次我被派去和其他組織打架，對方看到我是女人後，就不再把我當一回事，因為我討厭被輕視，所以我拼命讓自己表現得像個男人。」

西村在22歲因持有毒品入獄，在接近30歲時轉了性脫離幫派，選擇結婚生子，為了孩子重新投入學習，希望從事護理醫療工作，但卻因為刺青而遭到解雇。走投無路之下，回頭賣起非法藥品。

40歲回歸幫派，卻發現極道世界已經大不如前，原因是政府先後實施暴力團對策法和暴力團排除條例，大幅限縮黑幫的生存空間。

前黑幫成員西村真子說，「以前企業和民眾願意跟我們做生意，但如今大家都知道，只要和黑幫扯上關係，公司就可能被波及，因此所有人都敬而遠之。」

西村在50歲徹底離開幫派，平常在工地打零工。而她的正職工作，是帶領更生人組織五仁會岐阜分部，協助其他脫離黑道的前成員融入社會。對她而言，能為他人付出，讓她重新體會「自己是個正常人」的感覺。

前黑幫成員西村真子指出，「我開始像普通人那樣思考了，以前的我和一般人相比，心態有些扭曲，也做過不少壞事，但現在我真的走在正軌上，能為別人做些好事讓我重新找回自信，也讓我的每一天都變得更陽光。」

西村真子將戲劇性的極道人生寫成傳記。從罕見的黑幫女性成員，到平凡過活的作家，她深刻體會到成為「凡夫俗子」的珍貴之處。西村說，回饋自己所能，為別人做好事，讓她重新找回自信，這也是她這一生最踏實的救贖。

前黑幫成員西村真子表示，「我希望好好經營這個地方，讓他們覺得和五仁會朋友在一起，比和過去那些黑道夥伴更自在。」