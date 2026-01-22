脫面罩救人殉職！疑詹能傑母發文「他不是不想活」：犧牲被當成理所當然

社會中心／羅欣怡報導

殉職勇消詹能傑第二次出火場時，還提醒弟兄們一定要小心屋內狀況。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區21日深夜火警，勇消詹能傑在火場搜救時將空氣面罩分給已經沒生命跡象的羅女，自己因長時間缺氧喪命。一名疑似是詹能傑的母親在Threads悲痛發文，說兒子不是死於意外，也不是不想活，「他只是活在一個『犧牲被當成理所當然』的世界」，認為如果制度不改、裝備不補，還是會有「下一次」發生。

屋內堆滿雜物，增加消防員搜救困難。（圖／翻攝畫面）

「這是我兒子。他不是死於意外。他是被一次次『沒關係、撐一下』拖進去的。」自稱是詹能傑母親的網友在Threads發文，表示詹能傑進了火場三次，最後一次把面罩留給了別人，「他知道那代表什麼。所以這不是衝動，是選擇。」

廣告 廣告

面對突如其來的噩耗，自稱是詹母的網友說，大家會說他是英雄，然後繼續過日子，她也認為「制度不改，裝備不補，下一個名字，只是在等時間被寫上去。」

想到兒子在火場裡的英勇作為，自稱是詹母的網友也心痛表示，「他不是不想活。他只是活在一個『犧牲被當成理所當然』的世界。」

詹能傑被救出時已經沒有生命跡象，一名疑似詹能傑的母親也在Threads上發文。（圖／翻攝畫面）

最後，她也喊話網友，如果為他（詹能傑）難過，請不要只掉一滴眼淚，因為眼淚，救不了下一個人，「這是我兒子。他的死，不該只是一則新聞。」

這場暗夜惡火，小隊長詹能傑與義消盧彥宏2人一起3次進入火場，當時屋主女兒羅女仍受困屋內還有呼吸，詹能傑發現後立即將脫下面罩給羅女，所以他跟義消盧彥宏2人共吸1個面罩，最後卻因氧氣數值快速下降，最後僅剩氧氣不到10 bar，義消立即喊「共生、共生」（共生面罩），隨後就沒有氧氣，自己就趕快逃了出來。隨後詹能傑就缺氧吸入大量一氧化碳昏厥。

盧彥宏說，詹能傑見羅女還有呼吸，但共生面罩已用完，所以拿自己的氧氣面罩給羅女，並轉頭跟義消要面罩，但義消沒有配共生面罩，他還摸到小隊長的臉，驚訝怎麼沒有頭盔！才趕快拿自己的呼吸器給隊長吸2口，但自己的含氧量也不足，只得自己先逃生出去，不然2人都會死在裡面。

更多三立新聞網報導

欠債跑路！丟睪丸癌兒給媽養 母臨終「1句話」不孝子確定分不到遺產

偷情互喊寶貝！2寶爸激戰還「轉發炫耀」小三床事滿足狂讚…成鐵證

4歲女童坐駕駛位！握方向盤「開車」網罵翻 母護航嗆：踢到你家祖墳？

勇消詹能傑資歷20年！弟弟也是消防員 兄弟檔「滿門豪傑」…永遠少一人

