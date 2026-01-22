脫面罩救人 勇消三入火場殉職
詹能傑本來已交接 再衝入找受困者 面罩給昏迷羅女 自己受困76分鐘
基隆「台北生活家」社區前晚火警，屋內堆滿雜物助長火勢，救援困難。住戶羅姓女子受困，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度衝進火場搜救，還脫下面罩給對方，自己卻身陷火場，事後兩人均不治，是今年首起消防人員殉職。火災釀二死四傷，原因初步指向電線短路，尚待釐清。
基隆樂利三街一棟六樓民宅的二樓前晚起火冒出濃煙，整棟大樓煙霧瀰漫，住戶紛往外逃，10時41分起消防局陸續接獲報案電話。屋內77歲余姓老婦先行逃出，向消防人員說她33歲羅姓女兒受困火場。41歲的詹能傑兩度衝進火場搜救未發現羅女，還特地提醒其他消防員門後有很多雜物，到處都是衣服，碰到就會「山崩」，要很小心。
詹能傑原本已交接工作可以休息，現場救災指揮官、消防二大隊副大隊長溫梓強說，詹兩度進入火場，氣瓶快用盡才退出；與同仁交接時，聽到余婦說明女兒房間位置，又衝進火場，為救出受困者不幸殉職，大家都難過得哭了。
陪同的義消盧彥宏還原現場，指當時羅女在火場最裡面被壓住，已昏迷但有微弱呼吸，兩人試圖拖救卻失敗，眼見羅快沒氣，詹轉向他大喊「面罩」，他伸手給備用面罩時，竟摸到詹的臉，發現詹已脫下面罩，給羅女使用，急忙以共生面罩和詹共用氧氣，最後氣用完時，艱辛爬離火場。
逃出後盧彥宏跪坐在地大口喘氣，焦急大喊「沒氣了、快點！拜託快救！」盧彥宏事後表示，詹能傑曾對外呼救，但無線電疑有死角，外面沒有聽到，詹可能認為還可以多撐一下，才脫面罩搶救對方。
消防局災害搶救科長蘇元鏞說，半夜0時39分現場回報詹能傑受困火場，立即啟動快速救援機制（RIT）搶救，但二樓內堆積大量雜物、空間極度狹隘，共派遣七梯次RIT小組接力施救，凌晨1時55分才將詹救出，已受困76分鐘。
一救出火場，消防人員抬著詹大喊「醫生、醫生呢」奔向救護車，可惜2時55分詹仍宣告不治。基隆長庚院長吳俊德說，詹到院時長時間缺氧，氣切急救50分鐘仍無效。羅女遺體於凌晨5時30分也在一堆厚重衣物下尋獲。
據了解，當時余婦正在看電視，她稱看到門口對講機線路疑似短路起火，但對講機是弱電，照理不太可能造成火災；採證人員往插座內挖掘，看到電源配線短路。余婦說，發現濃煙後叫不醒女兒，火太大趕緊逃命；她平時做回收，屋內才會堆大量回收物。
檢警昨在醫院相驗，詹能傑父母、妻子及桃園蘆竹分隊當消防員的胞弟詹庭豪都到場。行政院長卓榮泰昨致哀並表達遺憾。
基隆市長謝國樑轉述，家屬希望詹能傑能進忠烈祠；他和消防署長蕭煥章都承諾全力協助爭取從優撫卹及讓詹進忠烈祠。
更多udn報導
金正恩視察女湯表情藏不住...全程盯緊緊 畫面曝光挨酸
凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能禦寒
Fumi阿姨上女廁掀論戰發5聲明：無意造成女性威脅
車銀優爆涉嫌逃稅200億！逃稅手法曝光
其他人也在看
搜救為何不易…現場雜物多 連門都難開
基隆深夜民宅惡火釀二死四傷，消防署長蕭煥章現場勘查發現火場堆放不少雜物助燃，走動都有問題，出入路徑狹窄造成搶救、疏散更加...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
遞出面罩前 詹能傑有搶救未果的痛
消防節剛過，基隆市消防局小隊長詹能傑卻在火場救人不幸殉職，令人不勝唏噓。影評人彌勒熊回顧兩年前詹在事故急救現場拚盡全力，...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
基隆大火詹能傑殉職 他「同年同月同日生」淚崩：你真的太衝了
基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困羅女殉職，與詹「同年同月同日生」的基隆市消防局安...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
基隆大火勇消詹能傑殉職 假冒詹母發文家屬不滿批二次傷害
基隆暗夜惡火釀2死4傷，勇消詹能傑殉職，昨有一名疑自稱詹能傑母親的人在網路平台悲痛發文說，兒子把面罩給別人不是衝動，是選...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
自救才能救人…學者：不該讓自己落入險境
基隆消防小隊長詹能傑救人殉職，受困者也死亡。有基層消防員質疑現場搜救指揮調度有瑕疵，應檢討。消防學者則沉重地說，雖然救人...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
國家警報大響！全台16時災防告警測試 電信三雄提醒勿驚慌
中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，今（21）日下午4時將在全台及離島地區進行「災防告警訊息測試」，手機可能會突然發出警報聲或震動，屬於例行測試，並非真實災害，請民眾不用緊張。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
誤信網傳減肥影片 19歲女大生「吃硼砂」當天中毒喪命
日前印度一名19歲女大學生看了一部影片，稱硼砂（borax）可以幫助減肥，遂於16日前往藥草店購買材料，未料17日依照指示服用，隨即出現嘔吐、腹瀉，經送醫治療，病況持續惡化，最終劇烈腹痛，併發血便，仍不治身亡。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
詹能傑英勇殉職 昔同事悲慟喘不過氣！憶他生前暖舉：一直叮嚀我別太衝
基隆市樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困33歲羅姓女子，疑因將臉上面罩給羅女，詹能傑被濃煙嗆傷昏迷，送醫不治。詹能傑殉職，許多同仁難過不已，桃機航警謝昌融曾為同事，感慨寫下，詹能傑總是叮嚀他工作別太衝，沒想到卻先到另一個世界待命。三立新聞網 setn.com ・ 7 分鐘前 ・ 發表留言
惡火奪2命…基隆勇消詹能傑殉職！起火原因指向「1可能」藏在住家插座
基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區惡火，釀成2死4傷悲劇，死者分別為41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑，以及他捨命救助的羅姓女住戶；這起火災引起各界討論，初步研判，起火原因疑為電線短路所致，詳細事故原因，仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
弒親案解剖結果出爐！逆子廖聰賢狂砍父母69刀「失血性休克」致死
這個月17日在蘆洲發生的蔥油餅夫婦遭逆子廖聰賢拿開山刀砍死，67歲廖姓父親與75歲許姓老母的遺體，今天（22日）下午3時許，在新北市立殯儀館進行由檢察官會同法醫進行解剖，要釐清確切死因等，經解剖後確認，廖父被砍26刀、許母則被砍43刀，總計69刀冷血砍死雙親，2人皆為「失血性休克」身亡，家屬對於死因無意見，將遺體發還處理後事。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
營建廢棄物倒遍台南 27公司102人起訴
台南檢警環歷時2年偵辦環境犯罪集團，辰揚企業行許錫李夫婦與營建工地土尾、砂石車司機等人，涉嫌將營建混合廢棄物載運至台南2...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
基隆惡火 小隊長3進火場 脫面罩救人殉職
基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區21日晚間發生大火，釀2死4傷慘劇，現場濃煙密布，仁愛消防分隊小隊長詹能傑3度進火場搜救受困的34歲羅姓女子，並在第2次出來時叮囑同仁現場堆滿衣服雜物，稍微碰到就會塌下來，千萬要小心，並留下一句「我會盡力救」後第3次進入火場，雖尋獲羅女，卻因脫下防煙面罩給她戴上，導致自己遭濃煙嗆昏，2人被發現送醫搶救後皆不治。檢方相驗遺體訊問當時搜救人員了解過程，詹能傑家屬神情哀戚不發一語。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
獨家／駕駛不知前車撞到斑馬線上行人 「繞過去」輾到奪命
獨家／駕駛不知前車撞到斑馬線上行人 「繞過去」輾到奪命EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
冬奧》台灣隊10人出征爭取佳績 李洋：享受舞台、平安完賽
2026年第25屆米蘭－科爾蒂納冬季奧運將在2月 6日至22日在義大利米蘭、科爾蒂納等地舉行，運動部今舉行代表團授旗典禮，運動部長李洋期勉代表團全力以赴、爭取佳績。李洋今在授旗典禮頒授國旗及代表團團旗予代表團團長中華奧林匹克委員會主席蔡家福，並由團長轉授代表團總領隊林廷芳，並頒贈代表團選手及教練加菜自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
南港驚悚車禍！轉彎車直撞過馬路母子 「9歲男童二度被輾」急送醫
事發地點位於東新街64巷口，時值下班交通尖峰，52歲江姓男子駕駛黑色轎車從東新街直行右轉時，車頭右前側撞上正通行的林女與其子，撞擊力道將兩人彈倒在地，男童更遭車輪二度輾壓，情況相當驚險。警方與救護人員獲報趕抵，初步確認母子全身多處擦挫傷，緊急送往忠孝醫院救治...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發表留言
腳趾傷口長久不癒 小心是全身血管堵塞警訊
(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】70多歲鍾先生因腳趾的小傷口遲遲無法癒合，日前至天主教聖馬爾定醫院就 […]觀傳媒 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
拉尾盤、盤前試搓撤單 炒股獲暴利 股市大戶蕭漢森1500萬元交保
台灣知名股市大戶蕭漢森，利用強拉尾盤及盤前試搓(又稱試撮)海量掛單再撤單方式，鎖定7檔股票炒股，在10個月內不動聲色的穩賺至少近5000萬元，台北地檢署昨(1/22)日指揮調查局台北市調查處發動搜索約談，經檢察官漏夜複訊後，以涉犯《證券交易法》操縱股價罪，在今(1/23)日凌晨諭知1500萬元交保，並限制出境、出海及住居。太報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
黑箱滑板2／黑歷史曝！滑輪板委員變賣政府補助器材 他被抓包火速刪文
據了解，有知情人士發現時任中華民國滑輪溜冰協會滑輪板委員的鄭姓委員，2022年12月23日於臉書社團「滑板人交流區」中張貼貼文販售滑板與滑板鞋，在文中說明該滑板入手管道為「參與潛力選手訓練贈與選手的板子」，並在備註表示「因小孩有特定使用品牌，在此便宜售出」。然而...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 1則留言
台中 壯漢大鬧急診 重拳擊飛男護師
台中澄清醫院中港院區驚傳醫療暴力事件！體重達108公斤的26歲林姓男子因酒後與妻子吵架自殘，21日凌晨4時由救護車送往醫院急診，未料林男到院後情緒激動且暴走，不僅拒診，甚至瘋狂追打醫護人員。詹姓資深男護理師在說明病情時，遭林男以重拳襲擊頭部，當場被打飛跌臥病床短暫昏厥，因腦震盪須住院觀察，最快23日才能出院。院方強烈譴責暴力，強調絕不姑息，將協助詹男訴諸法律。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
大法官需有懸崖勒馬的智慧
5位大法官不依法定人數做成114憲判字第1號判決之後，5人法庭又再做成115憲判字第1號判決。憲法法庭看似恢復運作，但還能是原來的憲法法庭嗎？真能贏得國人的普遍信服嗎？中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言