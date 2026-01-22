脫面罩救人！勇消長時間缺氧殉職 醫曝「氣切搏50分鐘」仍救不回

記者陳佳鈴／基隆報導

詹將氧氣留給民眾，導致自身長時間缺氧，呼吸道嚴重腫脹，急救團隊第一時間無法順利插管，進行氣切手術搶救50分鐘後仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區21日深夜發生嚴重火警，雖然火勢最終被撲滅，但消防小隊長詹能傑（41歲），在搜救過程中三度衝入火場，為了搶救受困的34歲羅姓女子，他竟在濃煙中摘下自己的氧氣面罩給對方戴上，導致自己長時間缺氧昏迷罹難。急診醫師也透露，他因長時間缺氧呼吸道嚴重腫脹，即便醫師氣切搶救50分鐘仍不治。

據了解，起火戶屋內堆滿大量雜物，導致火勢悶燒、動線極其受阻。受困的羅姓女子因被雜物壓住動彈不得，情況危急。小隊長詹能傑不顧危險，三度冒著高溫濃煙闖入屋內搜尋，終於在雜物堆中發現羅女。然而，當時羅女已出現呼吸困難症狀，詹能傑在生死關頭毅然將自己的氧氣面罩脫下供羅女使用。不料隨後濃煙加劇，詹能傑因此吸入過多濃煙失聯，待同仁尋獲時，兩人皆已倒臥在地。

基隆長庚醫院急診醫師吳俊德還原搶救過程表示，詹能傑約於凌晨2時許送抵醫院，當時已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。由於詹將氧氣留給民眾，導致自身長時間缺氧，呼吸道嚴重腫脹，急救團隊第一時間無法順利插管，只能緊急進行氣切手術。

吳俊德語帶遺憾地說，醫療團隊拚盡全力搶救了50分鐘，但因缺氧時間過長，最終仍無法挽回這位勇消的生命，院方對此深感痛心與遺憾。

