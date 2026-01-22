脫面罩救人 勇消3入火場殉職

基隆「台北生活家」社區前晚火警，屋內堆滿雜物助長火勢，救援困難。住戶羅姓女子受困，仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度衝進火場搜救，還脫下面罩給對方，自己卻身陷火場，事後兩人均不治，是今年首起消防人員殉職。火災釀二死四傷，原因初步指向電線短路，尚待釐清。

基隆樂利三街一棟六樓民宅的二樓前晚起火冒出濃煙，整棟大樓煙霧瀰漫，住戶紛往外逃，十時四十一分起消防局陸續接獲報案電話。屋內七十七歲余姓老婦先行逃出，向消防人員說她卅三歲羅姓女兒受困火場。四十一歲的詹能傑兩度衝進火場搜救未發現羅女，還特地提醒其他消防員門後有很多雜物，到處都是衣服，碰到就會「山崩」，要很小心。

廣告 廣告

詹能傑原本已交接工作可以休息，現場救災指揮官、消防二大隊副大隊長溫梓強說，詹兩度進入火場，氣瓶快用盡才退出；與同仁交接時，聽到余婦說明女兒房間位置，又衝進火場，為救出受困者不幸殉職，大家都難過得哭了。

陪同的義消盧彥宏還原現場，指當時羅女在火場最裡面被壓住，已昏迷但有微弱呼吸，兩人試圖拖救卻失敗，眼見羅快沒氣，詹轉向他大喊「面罩」，他伸手給備用面罩時竟摸到詹的臉，發現詹已脫下面罩給羅女使用，急忙以共生面罩和詹共用氧氣，最後氣用完時艱辛爬離火場。逃出後盧彥宏跪坐在地大口喘氣，焦急大喊「沒氣了、快點！拜託快救！」盧彥宏事後表示，詹能傑曾對外呼救，但無線電疑有死角，外面沒有聽到，詹可能認為可多撐一下，才脫面罩搶救對方。

消防局災害搶救科長蘇元鏞說，半夜○時卅九分現場回報詹能傑受困火場，立即啟動快速救援機制（ＲＩＴ）搶救，但二樓內堆積大量雜物、空間極度狹隘，共派遣七梯次ＲＩＴ小組接力施救，凌晨一時五十五分才將詹救出，已受困七十六分鐘。

一救出火場，消防人員抬著詹大喊「醫生、醫生呢」奔向救護車，可惜二時五十五分詹仍宣告不治。基隆長庚院長吳俊德說，詹到院時長時間缺氧，氣切急救五十分鐘仍無效。羅女遺體於凌晨五時卅分也在一堆厚重衣物下尋獲。

據了解，當時余婦正在看電視，她稱看到門口對講機線路疑似短路起火，但對講機是弱電，照理不太可能造成火災；採證人員往插座內挖掘，看到電源配線短路。余婦說，發現濃煙後叫不醒女兒，火太大趕緊逃命；她平時做回收，屋內才會堆大量回收物。

檢警昨在醫院相驗，詹能傑父母、妻子及桃園蘆竹分隊當消防員的胞弟詹庭豪都到場。行政院長卓榮泰昨致哀並表達遺憾。

基隆市長謝國樑轉述，家屬希望詹能傑能進忠烈祠；他和消防署長蕭煥章都承諾全力協助爭取從優撫卹及讓詹進忠烈祠。

【看原文連結】

更多udn報導

金正恩視察女湯表情藏不住...全程盯緊緊 畫面曝光挨酸

凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能禦寒

Fumi阿姨上女廁掀論戰發5聲明：無意造成女性威脅

車銀優爆涉嫌逃稅200億！逃稅手法曝光